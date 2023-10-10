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Сообщество Без кота и жизнь не та 1748 постов • 485 подписчиков подписаться
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Кошка бросилась спасать придавленного дверью сородича

Кошка бросилась спасать придавленного дверью сородича

Автор:
10 октября 2023 07:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   дверь   животные   котёнок   кошка   таиланд   
1976
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Камера наблюдения, установленная в жилом помещении в тайской провинции Чонбури, запечатлела драматичный момент из жизни котёнка.

Котёнок по кличке Сеттини угодил в неприятную ситуацию, оказавшись в плену в дверном проёме. Стеклянная дверь закрылась вслед за хозяином и и придавила питомца

Хозяева пушистого пленника не заметили, как питомец взывал о помощи. Другой домашний питомец бросился на помощь к своему собрату, чем привлёк внимание мужчины.

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Метки: Видео   дверь   животные   котёнок   кошка   таиланд   
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7  комментариев
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485
дмитрий викторович Полчаса назад
Кошку, если придавить, так орëт, что только мëртвый не услышит! Тут котейка просто застрял.
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20k
scorpick 39 минут назад
Я только из-за растопырки зашёл. Жаль, что в трусах.
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12k
Марсианин 46 минут назад
Капец трагедиё
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Alex Chebrikov

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