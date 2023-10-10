Кошка бросилась спасать придавленного дверью сородича

1976
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Камера наблюдения, установленная в жилом помещении в тайской провинции Чонбури, запечатлела драматичный момент из жизни котёнка.
Котёнок по кличке Сеттини угодил в неприятную ситуацию, оказавшись в плену в дверном проёме. Стеклянная дверь закрылась вслед за хозяином и и придавила питомца
Хозяева пушистого пленника не заметили, как питомец взывал о помощи. Другой домашний питомец бросился на помощь к своему собрату, чем привлёк внимание мужчины.
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