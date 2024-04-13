«Не хочу!»: пингвин, не желающий становиться на весы

За зиму пернатый стал намного тяжелее и пушистее, а потому идти на контрольное взвешивание совсем не хотел. Он сопротивлялся, капризничал и при любом удобном случае убегал от аппарата. Вот только человек был очень настойчив, ведь взвешивание — обязательная часть программы ухода за пушистиками.

