«Не хочу!»: пингвин, не желающий становиться на весы

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За зиму пернатый стал намного тяжелее и пушистее, а потому идти на контрольное взвешивание совсем не хотел. Он сопротивлялся, капризничал и при любом удобном случае убегал от аппарата. Вот только человек был очень настойчив, ведь взвешивание — обязательная часть программы ухода за пушистиками.
Поэтому пингвину ничего не оставалось делать, кроме как смириться со своей пушистой костью и встать на весы.
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