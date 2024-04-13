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«Не хочу!»: пингвин, не желающий становиться на весы

«Не хочу!»: пингвин, не желающий становиться на весы

Автор:
13 апреля 2024 11:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   весы   животные   забавно   милота   пингвин   
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За зиму пернатый стал намного тяжелее и пушистее, а потому идти на контрольное взвешивание совсем не хотел. Он сопротивлялся, капризничал и при любом удобном случае убегал от аппарата. Вот только человек был очень настойчив, ведь взвешивание — обязательная часть программы ухода за пушистиками.

Поэтому пингвину ничего не оставалось делать, кроме как смириться со своей пушистой костью и встать на весы.

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Метки: Видео   Юмор   весы   животные   забавно   милота   пингвин   
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Павел Плеханов Час назад
У меня собака так же себя на весах ведёт. А когда усадишь и строго скомандуешь - то начинает дрожать и вибрировать так, что показания веса не зафиксировать.
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Ego sum qui sum 7 минут назад
как я его понимаю.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2277 постов (2181 в горячем)

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