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Шимпанзе несколько раз поцеловался с посетительницей зоопарка через стекло

Шимпанзе несколько раз поцеловался с посетительницей зоопарка через стекло

Автор:
25 марта 2024 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Шимпанзе   Юмор   животные   забавно   милота   позитив   поцелуй   
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Обитатель зоопарка благосклонно отнёсся к посетительнице, которая решила сделать вид, что целует его. Шимпанзе с готовностью принялся повторять движения госпожи Гуань, и игривое взаимодействие этой пары действительно со стороны выглядело как обмен множественными поцелуями.

Правда, некоторые комментаторы не могли не обратить внимание на взгляды, которые обезьяна то и дело бросала на банан в руке женщины. Так что, возможно, перед нами действительно пример истинной любви, но только любви к бананам.


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Метки: Видео   Шимпанзе   Юмор   животные   забавно   милота   позитив   поцелуй   
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1  комментарий
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Babangdida 3 минуты назад
...А у вас в мозгу изъян –
Подавай вам обезьян...
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