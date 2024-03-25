Шимпанзе несколько раз поцеловался с посетительницей зоопарка через стекло

Обитатель зоопарка благосклонно отнёсся к посетительнице, которая решила сделать вид, что целует его. Шимпанзе с готовностью принялся повторять движения госпожи Гуань, и игривое взаимодействие этой пары действительно со стороны выглядело как обмен множественными поцелуями.
Правда, некоторые комментаторы не могли не обратить внимание на взгляды, которые обезьяна то и дело бросала на банан в руке женщины. Так что, возможно, перед нами действительно пример истинной любви, но только любви к бананам.
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Подавай вам обезьян...