В Сингапуре обнаружили спа для женщин с дефицитом мужской заботы, внимания и романтики

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Помимо обычных спа-процедур, с клиентками сидят парни и ухаживают за посетительницами: делают им массаж, кормят, общаются и просто ведут себя мило.
Только не показывай это своей девушке)
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