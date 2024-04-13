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В Сингапуре обнаружили спа для женщин с дефицитом мужской заботы, внимания и романтики

В Сингапуре обнаружили спа для женщин с дефицитом мужской заботы, внимания и романтики

Автор:
13 апреля 2024 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: spa   Видео   Романтика   в мире   внимание   девушки   сингапур   спа-процедуры   уход   
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Помимо обычных спа-процедур, с клиентками сидят парни и ухаживают за посетительницами: делают им массаж, кормят, общаются и просто ведут себя мило.

Только не показывай это своей девушке)

Источник:

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Метки: spa   Видео   Романтика   в мире   внимание   девушки   сингапур   спа-процедуры   уход   
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4  комментария
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61k
turyst 2 часа назад
Спа-групповуха, какая-то...
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39k
russger Полчаса назад
Внимание и романтика, когда тебя с ложечки кормят? Дебилизм зажравшихся жирух. Не удивительно, что у них дефицит внимания
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947
emporio_ss 51 минуту назад
Ссылка coub.com
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13
Бывалый Трус 2 часа назад
Если пользуется спросом, то почему нет? Закон же не нарушают.
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Prostoilogin
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