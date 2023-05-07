Девушка жалуется, что к ней проявляют интерес парни гораздо младше нее

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У барышни всё хорошо с чувством юмора, а вот с арифметикой не клеится.
С юморком леди и глаза добрые
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Такой же бездарный, как её губы
например это как я начну жаловаться "Как же меня достали женщины которые проходу не дают! Ну сил ни каких нет куда не приди всё пристают и пристают, номер спрашивают, вот неугомонные"
И вопросов не будет