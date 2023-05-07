FISHKINET
Сообщество Юмор 16873 поста • 3561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Девушка жалуется, что к ней проявляют интерес парни гораздо младше нее

Девушка жалуется, что к ней проявляют интерес парни гораздо младше нее

Автор:
07 мая 2023 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   внимание   возраст   девушки   красота   отношение   
833
1
1

У барышни всё хорошо с чувством юмора, а вот с арифметикой не клеится.

С юморком леди и глаза добрые

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   внимание   возраст   девушки   красота   отношение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Летучий Мыш 53 минуты назад
Это потому, что с возрастом мужики начинают головой думать, а не тем, чем в 20 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
neskaju20 7 минут назад
Все просто. В 20 лет хочет как раз таких шлюшек сисястых. Была бы скромнее подкатывали бы ровесники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 9 минут назад
Да всё просто: если милфа, то легче даёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Valiko 15 минут назад
только у школьника встанет на такую куклу алиэкспрессную
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
au3 20 минут назад
А что с арифметикой не так? Телефона - два, мужика - ни одного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
The Dude Полчаса назад
Очень плохой пересказ "женского стендапа" на nyn
Такой же бездарный, как её губы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица Полчаса назад
Все закономерно - детей притягивают ярко раскрашенные гремящие игрушки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ Полчаса назад
Звиздит эта сосалка. Мне 38 лет и я не застал пионеров, октябрят, Ленина и знамени))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 40 минут назад
Идиотский пост. Не нужно, мусор из тик тока, суда складывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 42 минуты назад
Это всё от того что у неё футболка уходит в кормилицу) Кормилица изрядно пострадала за время эксплуатации, хирурги тут уже бессильны, остаются фильтры и макияж))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 Час назад
Сосалка обыкновенная, в комплектацию входит: губы, сиськи сделанные, сасаломобиль, понты 3 мешочка и у данного экземпляра еще чуть, чуть иронии) Цена данного экземпляра в 22 года-тачка, в 25 лет-айфон, в 30 лет-Турция на 7 ночей, в 36 лет-3 апероля)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat Час назад
это она так типа решила похвастаться невзначай)

например это как я начну жаловаться "Как же меня достали женщины которые проходу не дают! Ну сил ни каких нет куда не приди всё пристают и пристают, номер спрашивают, вот неугомонные"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Колорад 2 часа назад
Они видят, что губы об сковороду обожгла, значит хозяйственная, блинчиками накормит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
salim777 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
yahaomsk 2 часа назад
уже дайте помечтать старой перечнице
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Так ты сразу цену часа пиши.
И вопросов не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1323950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
27 занимательных снимков со всего мира
27 занимательных снимков со всего мира
Москвичи столкнулись с лютым сбоем в работе систем GPS-навигации
Москвичи столкнулись с лютым сбоем в работе систем GPS-навигации
Набирающие популярность в сообществах
Тюнингованный Mercedes-AMG G 63 6×6 выставили на торги
Тюнингованный Mercedes-AMG G 63 6×6 выставили на торги
Почему Чернобыль стал закрытой зоной, а в Нагасаки и Хиросиме живут люди?
Почему Чернобыль стал закрытой зоной, а в Нагасаки и Хиросиме живут люди?
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#кино#в мире#картинки#Приколы#фильмы#Разное#полиция
#Юмор#люди#интересное#СССР#дети#Мемы#путешествия#познавательно#природа#красота
#история#Прикол#интересно#США#Россия#милота#коронация#суд#фильм#находка
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением Повезло, повезло Повезло, повезло Девушки нашли с хряком общий язык Девушки нашли с хряком общий язык Фокусница 80-го уровня Фокусница 80-го уровня Отлично вписался Отлично вписался О&nbsp;чем&nbsp;думают девушки? О чем думают девушки?

На что жалуетесь?

Вернуться