Необычное развлечение с участием вентилятора

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Каждый борется со скукой по-своему. Компания девушек привязала к вентилятору на потолке бутылку с водой и включила его.
На опубликованных кадрах девушки с закрытыми шапками глазами пытаются увернуться от летающей по комнате бутылки. Получается у них это далеко не всегда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор в мире вентилятор видео девушки прикол развлечение
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