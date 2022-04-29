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Необычное развлечение с участием вентилятора

Необычное развлечение с участием вентилятора

Автор:
29 апреля 2022 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   вентилятор   видео   девушки   прикол   развлечение   
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Каждый борется со скукой по-своему. Компания девушек привязала к вентилятору на потолке бутылку с водой и включила его.
На опубликованных кадрах девушки с закрытыми шапками глазами пытаются увернуться от летающей по комнате бутылки. Получается у них это далеко не всегда.

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   вентилятор   видео   девушки   прикол   развлечение   
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5  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Потерянное поколение...
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3k
Parabellum 18 минут назад
А звуки какие смачные...
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60k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
мозгов нет , но прикольно :)
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110
Лютый вам Бетховен Час назад
Ждал, когда бутылка влетит в телевизор. :)
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8k
Игорь Час назад
мужики не нужны
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