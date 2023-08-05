У девушек на улице спросили сколько денег они тратят на свою красоту

1107
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
Не в коня корм, девченки
берут и тратят а результата не видно ..... парадокс
А вообще ощущение, что они просто хрень говорят, лишь бы казаться более дорогими, а не какими то там нищебродками. А по факту может от силы тыщ 10, у особенных - 20.