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У девушек на улице спросили сколько денег они тратят на свою красоту

У девушек на улице спросили сколько денег они тратят на свою красоту

Автор:
05 августа 2023 09:47
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   внешность   девушки   деньги   красота   уход   
1107
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Мужики, как вам цена - качество?

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Метки: Видео   внешность   девушки   деньги   красота   уход   
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18  комментариев
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3k
Александр Час назад
Бесполезные существа, биобаласт...
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1k
Kvint Минуту назад
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3k
Aristarx 5 минут назад
Крокодилен атакен
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14k
GROMOZEKA 6 минут назад
Посмотрел видео.
Не в коня корм, девченки
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35k
Опаньки 6 минут назад
какой смысл )) через 10 лет станут страшными и поюзаными )
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1k
Алексей 6 минут назад
Спрос рождает предложение. Кому-то проще купить подобную куклу и кидать в неё палку. Да и перед пацанами статусно: "Смотри какую цацу приобрёл". А гарантийка кончится на свалку и новую цацу купит.
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2k
SmartCat101 10 минут назад
и откуда такие некрасивые и не умные существа берут столько денег?
берут и тратят а результата не видно ..... парадокс
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3k
Past 13 минут назад
Помню в 90-е ездил отдыхать в деревню, так вот там на 250 000(деньги считаем по потребительской корзине) люди год наверное жили или больше. А девки красивее на порядок были.
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Нифига се транжиры.. И конечно же не свои бабки тратят, а своих папиков-лохов))
А вообще ощущение, что они просто хрень говорят, лишь бы казаться более дорогими, а не какими то там нищебродками. А по факту может от силы тыщ 10, у особенных - 20.
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3k
· · Полчаса назад
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6k
livaneth 49 минут назад
Даже если считать внутри этих расходов одежду, то надо что-то есть, Где-то жить и на чём-то ездить. А средний заработок в России.... Короче, выборка не репрезентативна.
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972
Пчёлкин 54 минуты назад
Не в коня корм
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13k
gavrosh 55 минут назад
За это бабло, такой офигенный вертолётик купить можно!
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445
Александр Сергеев 56 минут назад
Самое главное,что в мозг никто не вкладывает,обычные красивые пустышки.
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67k
Андрей 57 минут назад
Деньги на ветер.
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