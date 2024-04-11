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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1347 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Новокузнецке неадекватный мужчина напал на&nbsp;посетительницу бара

В Новокузнецке неадекватный мужчина напал на посетительницу бара

Автор:
11 апреля 2024 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   мужчина   нападение   неадекват   негатив   новокузнецк   удар   
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Как рассказали очевидцы случившегося, мужчина зашел в бар и начал вести себя неадекватно — в чем именно выражалась странное поведение, не сообщается. В какой-то момент у посетителя заведения возник конфликт с женщиной у барной стойки, после чего первый проявил открытую агрессию.

На кадрах мужчина подходит к незнакомке, выливает на нее стакан с пивом, бьет по лицу и кидает ее со всей силы на пол.

Работник бара вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали дебошира и передали его полиции: нарушителем оказался 57-летний местный житель. В результате его действий пострадала 28-летняя женщина. Информация о ее состоянии отсутствует.


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Метки: Видео   конфликт   мужчина   нападение   неадекват   негатив   новокузнецк   удар   
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4  комментария
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Колька Валеркин сын Час назад
Что-то мне подсказывает, что эти двое очень близко знакомы.
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11k
Дмитрий 56 минут назад
Весна опять пришла....
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14k
Владимир Час назад
Что то светло за окном, для бара. Алкота то походу с ночи еще не спал.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3388 постов (3086 в горячем)

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