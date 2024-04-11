В Новокузнецке неадекватный мужчина напал на посетительницу бара

Как рассказали очевидцы случившегося, мужчина зашел в бар и начал вести себя неадекватно — в чем именно выражалась странное поведение, не сообщается. В какой-то момент у посетителя заведения возник конфликт с женщиной у барной стойки, после чего первый проявил открытую агрессию.
На кадрах мужчина подходит к незнакомке, выливает на нее стакан с пивом, бьет по лицу и кидает ее со всей силы на пол.
Работник бара вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали дебошира и передали его полиции: нарушителем оказался 57-летний местный житель. В результате его действий пострадала 28-летняя женщина. Информация о ее состоянии отсутствует.
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