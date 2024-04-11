В Новокузнецке неадекватный мужчина напал на посетительницу бара

На кадрах мужчина подходит к незнакомке, выливает на нее стакан с пивом, бьет по лицу и кидает ее со всей силы на пол.

Работник бара вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали дебошира и передали его полиции: нарушителем оказался 57-летний местный житель. В результате его действий пострадала 28-летняя женщина. Информация о ее состоянии отсутствует.



