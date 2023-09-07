В Томской области мужчина напал на ребёнка у школы

Очевидцы рассказали что мальчик перед этим заступился за девочку, которую обижал сын этого мужчины.
Нападение зафиксировала камера наблюдения, расположенная у школы в посёлке Белый Яр. На кадрах видно, как мужчина подбегает со спины к сидящему на лавочке ребёнку, бьёт его кулаком и начинает трясти в руках.
«Этот мальчик заступился за девочку, которую обижал сын этого мужчины. Пострадавшего увозили по скорой, медики констатировали сотрясение мозга», — рассказала очевидица.
В полиции сообщили, что уже задержали подозреваемого, им оказался 45-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.
Источник:
- Такие разные впечатления девочки о школе
- Лучшая покупка бати
- Ребёнок, за которым нужен глаз да глаз
- ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой
- Первоклассник дурачится на школьной линейке
От осинки не родятся апельсинки
Каков папаша, таков и сынок
без полной картины события не может быть объективного суждения о событии.
особенно при склонности профессиональных лайкодрочеров подачи информации в неполном и искаженном жёлтом освещении.