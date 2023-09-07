В Томской области мужчина напал на ребёнка у школы

Нападение зафиксировала камера наблюдения, расположенная у школы в посёлке Белый Яр. На кадрах видно, как мужчина подбегает со спины к сидящему на лавочке ребёнку, бьёт его кулаком и начинает трясти в руках.



«Этот мальчик заступился за девочку, которую обижал сын этого мужчины. Пострадавшего увозили по скорой, медики констатировали сотрясение мозга», — рассказала очевидица.



В полиции сообщили, что уже задержали подозреваемого, им оказался 45-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.