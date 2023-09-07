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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 707 постов • 37 подписчиков подписаться
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В Томской области мужчина напал на ребёнка у школы

В Томской области мужчина напал на ребёнка у школы

Автор:
07 сентября 2023 09:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Томской области   Видео   дети   конфликт   нападение   негатив   отец   удар   школа   
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Очевидцы рассказали что мальчик перед этим заступился за девочку, которую обижал сын этого мужчины.

Нападение зафиксировала камера наблюдения, расположенная у школы в посёлке Белый Яр. На кадрах видно, как мужчина подбегает со спины к сидящему на лавочке ребёнку, бьёт его кулаком и начинает трясти в руках.

«Этот мальчик заступился за девочку, которую обижал сын этого мужчины. Пострадавшего увозили по скорой, медики констатировали сотрясение мозга», — рассказала очевидица.

В полиции сообщили, что уже задержали подозреваемого, им оказался 45-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

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Метки: В Томской области   Видео   дети   конфликт   нападение   негатив   отец   удар   школа   
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20  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Очередной ублюдочный не терпила.
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428
Дмитрий Самохин 3 секунды назад
Про такие случае есть Ералаш. По сценарию, потом этого батю, должен отпи....ть другой батя и так далее до бесконечности пока не приедет Шойгу, а он самый крутой его не кто не отпи....т
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9k
Trenzel2003 3 минуты назад
Надеюсь папашку посадят на лет 10.
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4k
Дмитрий Круглов 5 минут назад
Показывайте теперь, как "заступился", иначе мы подумаем, что мужик все правильно сделал.
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98
Konst 7 минут назад
Где вы тут увидели мужчину? Это ничтожество просто не может так называться! Мужчины сейчас родину защищают, не все конечно, кто-то и тылы должен прикрывать! Думаю этому мудаку самое место в штрафбате, ну или кто там у нас сейчас заместо пушечного мяса...
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2k
KoToBuBeN 15 минут назад
Это какой же надо быть гнидой, что бы нападать на ребенка со спины.
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3k
Руслан 20 минут назад
Очередной яжеотец
Какая-то истеричная, бабская реакция...Вот раньше если сверстник начистил морду, к примеру, то мотивация была пойти в секцию, зал, приобрести навыки, которые помогут постоять за себя. А сейчас великовозрастный долб@еб бежит по-крысиному бить пацана...В СИЗО бы его месяца на три, но, боюсь, административкой отделается и будет считать, что он всё правильно сделал, да ещё и своему спиногрызу пример такой показал.
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64k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
дожить до 45 лет и не стать человеком . сильно.
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6k
livaneth Час назад
Яблоня от яблочка недалеко падает
От осинки не родятся апельсинки
Каков папаша, таков и сынок
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hhwost Час назад
а где видео, как мальчик за девочку заступался? опять информация неполная.
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kuchipachi Час назад
видео только у меня не работает?
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