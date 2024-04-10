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Тайфун ворвался в квартиры китайского города Гуандун

Тайфун ворвался в квартиры китайского города Гуандун

Автор:
10 апреля 2024 10:29
Метки: Видео   Китай   в мире   ветер   погода   удивительно   ужас   
1285
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В китайскую провинцию Гуандун пришел настолько мощный шторм с ураганным ветром, что не спасают даже закрытые окна

Этим жильцам еще повезло. Ветер лишь вырвал панорамное окно целиком, мать успела схватить ребенка и спрятаться.

Из другой квартиры тайфун буквально выдул 60-летнюю бабушку с 11-летним внуком. Они погибли.

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Метки: Видео   Китай   в мире   ветер   погода   удивительно   ужас   
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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Горожанин 57 минут назад
Тайфун. Тай - понятно, тайский, китайский. А что такое фун?
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20k
Василий Час назад
"...60-летнюю женщину..." Не слабо она сохранилась? Да и ребенку точно не 11. Что-то азиаты мутят. А ветерок это видимо последствия применения черной магии.
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4k
vfrcbvec Час назад
там ребенку рамой по голове нехило прилитело
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Infinite
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