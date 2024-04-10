Тайфун ворвался в квартиры китайского города Гуандун

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В китайскую провинцию Гуандун пришел настолько мощный шторм с ураганным ветром, что не спасают даже закрытые окна
Этим жильцам еще повезло. Ветер лишь вырвал панорамное окно целиком, мать успела схватить ребенка и спрятаться.
Из другой квартиры тайфун буквально выдул 60-летнюю бабушку с 11-летним внуком. Они погибли.
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