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В Китае используют лазеры, чтобы срубать ветки в труднодоступных местах

В Китае используют лазеры, чтобы срубать ветки в труднодоступных местах

Автор:
01 марта 2024 11:24
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Китай   Технология   в мире   лазер   срубка   удивительно   
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Пожалуй, каждый человек видел, как подрезают деревья и обрезают ветви, которые могут упасть на людей или их имущество. Используют для этого, обычно, бензопилы и подъемники. А в Китае решили облегчить задачу работникам - предложили использовать лазер. Выглядит довольно необычно.

На самом деле, такие лазеры нельзя увидеть. Чтобы было понятно, их покрасили в синий цвет на видео.

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Метки: Видео   Китай   Технология   в мире   лазер   срубка   удивительно   
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Lexx 46 минут назад
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Алексей 22 минуты назад
Дядя Ляо в своем репертауаре,выгляди как Индийский фильм
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dm.star2011 43 минуты назад
Ссылка coub.com
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Седой 53 минуты назад
Не за горами...
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