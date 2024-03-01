В Китае используют лазеры, чтобы срубать ветки в труднодоступных местах

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Пожалуй, каждый человек видел, как подрезают деревья и обрезают ветви, которые могут упасть на людей или их имущество. Используют для этого, обычно, бензопилы и подъемники. А в Китае решили облегчить задачу работникам - предложили использовать лазер. Выглядит довольно необычно.
На самом деле, такие лазеры нельзя увидеть. Чтобы было понятно, их покрасили в синий цвет на видео.
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Метки: Видео Китай Технология в мире лазер срубка удивительно
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