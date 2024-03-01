В Китае используют лазеры, чтобы срубать ветки в труднодоступных местах

Пожалуй, каждый человек видел, как подрезают деревья и обрезают ветви, которые могут упасть на людей или их имущество. Используют для этого, обычно, бензопилы и подъемники. А в Китае решили облегчить задачу работникам - предложили использовать лазер. Выглядит довольно необычно.