Кот не может понять, почему у него не получается драть диван

Потребность точить когти заложена в кошке природой. Многие хозяева покупают своим котикам специальные когтеточки, однако питомцы предпочитают стачивать когти о диваны, кровати и другие предметы мебели. Владельцы этого кота заранее подготовились и купили "пленку" для защиты.
Острые коготочки помогают котофеям не только ловко лазить по деревьям, но и периодически доводить хозяев до нервного срыва. Ведь столь ценный инструмент нужно периодически точить, и ничто не справляется с этим лучше, чем диван.
Владельцы котофея были готовы к такому вызову от пушистого, а потому заранее подготовились и купили "плёнку" для защиты мебели. И их задумка оказалась успешной. Правда, нервный срыв теперь грозит уже котофею.
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Месть кота будет беспощадной.