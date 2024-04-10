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Сообщество Без кота и жизнь не та 2227 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот не может понять, почему у него не получается драть диван

Кот не может понять, почему у него не получается драть диван

Автор:
10 апреля 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   диван   животные   кот   кощка   
3871
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Потребность точить когти заложена в кошке природой. Многие хозяева покупают своим котикам специальные когтеточки, однако питомцы предпочитают стачивать когти о диваны, кровати и другие предметы мебели. Владельцы этого кота заранее подготовились и купили "пленку" для защиты.

Острые коготочки помогают котофеям не только ловко лазить по деревьям, но и периодически доводить хозяев до нервного срыва. Ведь столь ценный инструмент нужно периодически точить, и ничто не справляется с этим лучше, чем диван.

Владельцы котофея были готовы к такому вызову от пушистого, а потому заранее подготовились и купили "плёнку" для защиты мебели. И их задумка оказалась успешной. Правда, нервный срыв теперь грозит уже котофею.

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Метки: Видео   Прикол   диван   животные   кот   кощка   
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12  комментариев
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
Хозяева забыли, что у них есть тапки.
Месть кота будет беспощадной.
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8k
perekrestok 11 минут назад
Зря пленку клеили! Чуть выше кот лапы поднимет и валик дивана на ленточки распустит! А так побарабанить они тоже любят. Моя кошка так по пластиковым окнам любит стучать.
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1k
pitsilver Полчаса назад
Кошкам нужна свобода, а не квартирное пространство, вот от этого и дерут в мебель, так как больше нечего. У меня кот ходит постоянно на улицу, летом вообще практически там живёт и мебель не трогает совсем. Есть когдеточка, в дождливую или холодную погоду когда дома иногда на ней подтачивает коготки, да и в туалет только строго на улицу просится, хотя дома также на всякий случай стоит лоток.
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23k
BiZ Полчаса назад
домашним надо обязательно стричь когти
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21k
Robin Hood 50 минут назад
Одни эмоции ...
Ссылка www.youtube.com
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Какая нафиг плёнка , мой и броню расцарапает своими кинжалами)
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18k
Сергей Час назад
Он сбоку подойдет и начнет драть! Рано хозяин успокоился! У меня, когда был кот, он драл мебель и сбоку, и спереди, и на спине катался по полу под диваном попутно цепляя низ дивана! Драл обои! Обивку двери только в этом году сменили, ободрал весь дерматин на такую высоту на какую только мог достать!))
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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17k
Алексей 2 часа назад
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741
Nevad Black 2 часа назад
моя кошка уже нахрен эту пленку отодрала бы
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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