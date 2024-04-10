Кот не может понять, почему у него не получается драть диван

Острые коготочки помогают котофеям не только ловко лазить по деревьям, но и периодически доводить хозяев до нервного срыва. Ведь столь ценный инструмент нужно периодически точить, и ничто не справляется с этим лучше, чем диван.

Владельцы котофея были готовы к такому вызову от пушистого, а потому заранее подготовились и купили "плёнку" для защиты мебели. И их задумка оказалась успешной. Правда, нервный срыв теперь грозит уже котофею.