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Рыжик, который смог: нейросеть создала мотивирующую историю любви котиков

Рыжик, который смог: нейросеть создала мотивирующую историю любви котиков

Автор:
09 апреля 2024 09:10
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросеть   кот   любовь   милота   рыжик   
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Для того чтобы начать менять свою жизнь, каждому нужен свой триггер. Нейросеть, например, создала круглого пушистого рыжика, которому помогло начать приводить себя в форму предательство любимой.

В начале видео нам показывают пухлого котика, который прогуливается с эффектной белоснежной кошечкой, но обнаруживает, что роскошная киса нашла себе партнера под стать. В этот момент пухляш и решает что-то менять. Он начинает работать над собой и усердно заниматься спортом. И когда котофей уже обретает свою лучшую форму, происходит несчастный случай, который помог ему обрести еще и счастье в личной жизни.

Получается, даже негативные события даются нам для того, чтобы мы извлекли из них урок, и обрели свое лучшее будущее.

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Метки: Видео   Нейросеть   кот   любовь   милота   рыжик   
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3  комментария
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2k
Gadova 22 минуты назад
Враньё! Пухлых котиков ВСЕ любят! Никто над ними не смеётся.
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25k
SolomonA Час назад
А можно дать задание нейросети создать лекарство от рака, или там например - гиперпространственный двигатель, а не вот это вот все?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1588 постов (1282 в горячем)

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