Рыжик, который смог: нейросеть создала мотивирующую историю любви котиков

В начале видео нам показывают пухлого котика, который прогуливается с эффектной белоснежной кошечкой, но обнаруживает, что роскошная киса нашла себе партнера под стать. В этот момент пухляш и решает что-то менять. Он начинает работать над собой и усердно заниматься спортом. И когда котофей уже обретает свою лучшую форму, происходит несчастный случай, который помог ему обрести еще и счастье в личной жизни.

Получается, даже негативные события даются нам для того, чтобы мы извлекли из них урок, и обрели свое лучшее будущее.