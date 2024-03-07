Кот разлёгся в цветочном горшке

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Рыжий кот улегся в цветочный горшок, чтобы погреться на солнце. Хорошо устроился!
Фотосинтез — это природный процесс, благодаря которому растения дают нам всем кислород через солнечный свет.
А котосинтез — это просто котик, который улегся в цветочный горшок. Притворившись цветочком и греясь на солнышке, он не дает ничего полезного, кроме эффекта мимими при взгляде на это милейшее пушистое создание.
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