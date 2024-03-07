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Сообщество Без кота и жизнь не та 2110 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот разлёгся в цветочном горшке

Кот разлёгся в цветочном горшке

Автор:
07 марта 2024 07:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   горшок   животные   кот   милота   
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Рыжий кот улегся в цветочный горшок, чтобы погреться на солнце. Хорошо устроился!

Фотосинтез — это природный процесс, благодаря которому растения дают нам всем кислород через солнечный свет.

А котосинтез — это просто котик, который улегся в цветочный горшок. Притворившись цветочком и греясь на солнышке, он не дает ничего полезного, кроме эффекта мимими при взгляде на это милейшее пушистое создание.

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Метки: Видео   Прикол   горшок   животные   кот   милота   
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1  комментарий
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 16 минут назад
пожрал и спит...лафа..а не жизнь)
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Себастьян Перейра

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