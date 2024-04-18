Пёс устроил водную прогулку своему приятелю

Многие собачки обожают помогать своим хозяевам и хвостатым товарищам. На их помощь всегда можно рассчитывать, и песель из этого видео исключением не стал.

Его маленький друг боялся воды, а потому не мог вместе с другими пушистыми порезвиться в озере. И чтобы кроха не чувствовал себя одиноко, приятель разрешил ему прокатиться на себе. Пока большой хвостик спокойно плавал в озере, маленький собакен, словно капитан, следил за происходящим на своем пушистом судне.