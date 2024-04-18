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Пёс устроил водную прогулку своему приятелю

Пёс устроил водную прогулку своему приятелю

Автор:
18 апреля 2024 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   прогулка   собака   
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Четвероногий друг человека позволил своему мелкому приятелю забраться к себе на спину. После этого он отправился плавать в озеро.

Многие собачки обожают помогать своим хозяевам и хвостатым товарищам. На их помощь всегда можно рассчитывать, и песель из этого видео исключением не стал.

Его маленький друг боялся воды, а потому не мог вместе с другими пушистыми порезвиться в озере. И чтобы кроха не чувствовал себя одиноко, приятель разрешил ему прокатиться на себе. Пока большой хвостик спокойно плавал в озере, маленький собакен, словно капитан, следил за происходящим на своем пушистом судне.

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Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   прогулка   собака   
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3  комментария
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vasilykopkov 51 минуту назад
Собаки и коты становятся всё умнее.
А люди - всё глупее...
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12k
zlopisec 39 минут назад
Большой эту крысу утопить хотел, потом понял, что хозяин не только видит, но и снимает....
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1k
surgy 49 минут назад
Когда мелочь сама завела себе собаку
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3571 в горячем)

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