Пёс устроил водную прогулку своему приятелю

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Четвероногий друг человека позволил своему мелкому приятелю забраться к себе на спину. После этого он отправился плавать в озеро.
Многие собачки обожают помогать своим хозяевам и хвостатым товарищам. На их помощь всегда можно рассчитывать, и песель из этого видео исключением не стал.
Его маленький друг боялся воды, а потому не мог вместе с другими пушистыми порезвиться в озере. И чтобы кроха не чувствовал себя одиноко, приятель разрешил ему прокатиться на себе. Пока большой хвостик спокойно плавал в озере, маленький собакен, словно капитан, следил за происходящим на своем пушистом судне.
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