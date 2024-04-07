Дети вылезли в окно 4 этажа и чудом не сорвались вниз

Подробности произошедшего сообщила краевая прокуратура. В ведомстве рассказали, что мать уснула с новорожденным. В это время двое других детей 2017 и 2018 года рождения смогли выйти на балкон и начали играть там.

В ходе игры мальчик вылез через окно и повис на карнизе. Забраться обратно ему помог сосед семьи, девочка смогла вернуться в квартиру самостоятельно, — передаёт краевая прокуратура.

Всего детей в семье четверо. Воспитывает их мать 1999 года рождения. Сейчас детишек временно отправили к бабушке.