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Дети вылезли в окно 4 этажа и чудом не сорвались вниз

Дети вылезли в окно 4 этажа и чудом не сорвались вниз

Автор:
07 апреля 2024 11:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   в Приморье   вылезли в окно   высота   где родители   дети   
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Жители Кавалеровского округа рассказали, что в пгт Хрустальный мальчик и девочка вылезли в окно на четвёртом этаже, пока их мать спала. К счастью, дети остались целы благодаря вмешательству соседей и органов опеки.

Подробности произошедшего сообщила краевая прокуратура. В ведомстве рассказали, что мать уснула с новорожденным. В это время двое других детей 2017 и 2018 года рождения смогли выйти на балкон и начали играть там.

В ходе игры мальчик вылез через окно и повис на карнизе. Забраться обратно ему помог сосед семьи, девочка смогла вернуться в квартиру самостоятельно, — передаёт краевая прокуратура.

Всего детей в семье четверо. Воспитывает их мать 1999 года рождения. Сейчас детишек временно отправили к бабушке.

Прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей, — отмечает приморская прокуратура.

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Метки: Видео   ЧП   в Приморье   вылезли в окно   высота   где родители   дети   
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Горожанин 8 минут назад
Знаю одного такого - маленького профи скалолаза-наё@бщика. С лет 3 или 4 скалолазанием занимается.
Многим он сердечное расстройство устроил.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1833 поста (1789 в горячем)

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