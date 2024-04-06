FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3583 поста • 449 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Парень уронил гантелю на&nbsp;свой телефон в&nbsp;спортзале&nbsp;

Парень уронил гантелю на свой телефон в спортзале 

Автор:
06 апреля 2024 11:25
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Телефон   ЧП   гантеля   качок   смартфон   спортзал   
860
1
1

С телефонами надо быть аккуратнее, молодой человек уронил гантелю на смартфон и чуть не поджёг зал — девайс задымился и аккумулятор чудом не взорвался.

Если у вас выдался сложный день — вспомните этого мужика!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   Телефон   ЧП   гантеля   качок   смартфон   спортзал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Alex 9 минут назад
Нахера вообще не тренировку трубу драть? Часто вижу мудаков, которые в телефоне больше сидят, чем тренируются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
Влад 15 минут назад
У меня также было,когда нырнул в бассейн с телефоном в шортах. Подымил минут 10,и всё..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий Шпиц 40 минут назад
Чтобы девушки потели, нужен член, а не гантели!
Кто на место не сложит гантели, у того не встанет четыре недели!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2317 постов (2275 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый...
Набирающие популярность в сообществах
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Часы, напоминающие о детстве
Часы, напоминающие о детстве
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#факты#животные#интересное#аварии#люди#авто аварии#милота#собака
#Юмор#машина#Автовсячина#Прикол#позитив#ДТП#США#истории#сарказм#конфликт
#автомобили#интересно#история#в мире#полиция#забавно#улыбнуло#мигранты#Ynews#Великобритания
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Путешествуя по Мексике, не забывайте носить с собой ненужный смартфон Путешествуя по Мексике, не забывайте носить с собой ненужный смартфон Рыба украла телефон туристки Рыба украла телефон туристки Самый удачливый смартфон Самый удачливый смартфон Лиса похитила телефон сотрудника службы защиты животных Лиса похитила телефон сотрудника службы защиты животных Распаковка нового смартфона пошла не по плану Распаковка нового смартфона пошла не по плану

На что жалуетесь?

Вернуться