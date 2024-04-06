Парень уронил гантелю на свой телефон в спортзале 

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С телефонами надо быть аккуратнее, молодой человек уронил гантелю на смартфон и чуть не поджёг зал — девайс задымился и аккумулятор чудом не взорвался.
Если у вас выдался сложный день — вспомните этого мужика!
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Кто на место не сложит гантели, у того не встанет четыре недели!