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Рыба украла телефон туристки

Рыба украла телефон туристки

Автор:
18 июля 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Телефон   животные   рыба   смартфон   филиппины   
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Туристка лишилась своего гаджета из-за рыбы, внезапно выпрыгнувшей из воды.

Нересса Урсал Макилан лишилась своего гаджета во время морской прогулки у побережья провинции Лейте (Филиппины).

Женщина позировала вместе с подругой для фотографии, когда над лодкой внезапно пронеслась рыба.

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Метки: Видео   Прикол   Телефон   животные   рыба   смартфон   филиппины   
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4  комментария
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1k
Polotenchick 58 минут назад
Хорошо что не так...
Ссылка coub.com
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1k
Misanthrop Полчаса назад
Так и надо дуре! Бесят идиоты, которые, позируя для фото, показывают какие-то нелепые знаки руками! И наши такие же идиоты!
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8k
soar Полчаса назад
У нее просто свой разрядился.
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14k
Jearom Час назад
Я позвоню и верну!
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