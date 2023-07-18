Рыба украла телефон туристки

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Туристка лишилась своего гаджета из-за рыбы, внезапно выпрыгнувшей из воды.
Нересса Урсал Макилан лишилась своего гаджета во время морской прогулки у побережья провинции Лейте (Филиппины).
Женщина позировала вместе с подругой для фотографии, когда над лодкой внезапно пронеслась рыба.
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