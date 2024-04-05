FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 290 постов • 52 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
Таксист отказался везти пассажирку, которая с ним не поздоровалась

Таксист отказался везти пассажирку, которая с ним не поздоровалась

Автор:
05 апреля 2024 11:16
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Москва   Такси   Таксист   какой барин   конфликт   не поздоровалась   
1629
1
1


Девушка заказала тариф «Э», но ей попался не «эконом», как она рассчитывала, а «этикет» — таксист решил провести для пассажирки урок, как нужно здороваться с водителями.


На видео слышно, что пассажирка записывала голосовое сообщение, когда садилась в машину. Водитель (его зовут Влас) еле слышно поздоровался, а когда ответа не последовало, спросил у девушки: «Вы не здороваетесь?» Та сказала «Здрасьте» и объяснила, что была занята, поэтому сразу не ответила. Но водитель уже обиделся и заявил, чтобы она искала другую машину.


«Поехали, пожалуйста», — взмолилась девушка. Водитель был невозмутим. В голосе девушки послышалось раздражение: «Вы чего устраиваете из-за того, что я не поздоровалась?! Я же сказала, что занята была!» Но Влас только еще раз повторил, что она должна сделать другой заказ.

Таксист рассказывает, что у пассажирки был рейтинг 4,6, а это, по его мнению, очень низкий показатель — значит, другие водители «очень часто ставили единицы, 3–4–5 единиц ей поставили». Кроме того, заказ был по «голому тарифу», а девушка, по его мнению, вела себя высокомерно. Мужчина решил, что не будет рисковать, потому что такая пассажирка может поставить в конце поездки единицу, чего таксист совсем не хочет. Он обычно работает в категории «комфорт+» и только месяц назад пересел на «эконом». При этом в «комфорт+», по словам мужчины, все пассажиры вежливые и здороваются, а в «экономе» каждый пятый молчит.


«Отношение в “экономе” — вези меня, ты раб. Я такое не люблю…  В нашей Российской Федерации такой менталитет. Обслуживающий персонал не считают за людей — грузчиков, доставщиков, таксистов. Люди хотят, чтобы им все должны были, и все это за 200 рублей, за цену “эконома”. Они не уважают никого, кто их везет», — уверен мужчина. (Интересно, конечно, где это такие цены даже за «эконом».)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   Москва   Такси   Таксист   какой барин   конфликт   не поздоровалась   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно я скорее всего поздороваюсь. На автомате, даже внимания не обращу. Но если со мной не поздороваются, то что изменится? Твоя работа везти, а не учить людей.
Вот что мне не нравится в такси, так это разговорчивость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
Нуи Хусим 5 минут назад
Он (водитель) боялся получить "низкий рейтинг" от пасажирки в конце поездки... и вот получил в начале, "воспитатель" хренов. От барышни я тоже не в восторге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андерсен 9 минут назад
Он обычно работает в категории «комфорт+» и только месяц назад пересел на «эконом».
Дурилка. Когда ему попадутся пьяные гопники, он эту девушку будет вспоминать как эталон вежливости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 18 минут назад
4,6?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 18 минут назад
Влас то.....до...ёб! Феерический!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Аааа 20 минут назад
Этот Влас - лентяй и пи.да.рас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida Полчаса назад
Кажется его скоро и из эконома выгонят, с такими замашками. Пускай себе работу царя или хотя бы ВВП (великого везиря падишаха) поищет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
994
eBulldog Полчаса назад
Влас очень хорошо рифмуется со словом, которым этот Влас по факту и является )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 39 минут назад
чмошник, а не водитель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick 42 минуты назад
заменят их роботы... будем вспоминать киргизские такси и рыдать :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
alx 43 минуты назад
Интеллигент, мля, заднеприводный, обиженка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 46 минут назад
У таксиста, так называемый синдром вахтёра. Он на своей незначительно должности получил крошечную власть на другими людьми прижатыми обстоятельствами (обычно когда вызывают такси, куда-то ехать нужно и чаще всего быстрее), и незамедлительно этим воспользовался, невзирая на обстоятельства (пассажир сказал что был занят и поздоровался и пассажир не обязан это делать по правилам перевозки).
И вот насколько силён комплекс неполноценности этого водителя, что ему не хватило торжества момента, когда он "покомандовал и отказал" другому человеку, он ещё видео про это сделал, чтобы всем показать - какова его власть и какой он "принципиальный" человек.
С таким перекосами в голове, ему бы обратиться к психологу. Именно настолько ущербные люди, любят сами себе доказывать свою важность и одерживать маленькие победку над кем-то, например наорать на кассира за цены в магазине, нахамить обслуживающему персоналу, блокировать подъезд к жилому дому скорой помощи, с требованием уступить ему -особенном дорогу в первую очередь.
Смотреть на этого таксиста просто жалко.. он думает что он крутой, а на самом деле, его ущербность прямо вопит о своих межгалактических размерах через его поведение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RaiJu 50 минут назад
Да его уже ищут многие, чтобы очки сломать и немного подправить напыщенность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 51 минуту назад
Чмо какое-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Утырок ущербный. Мамкин таксист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) Час назад
ЧСВ зашкаливает у водилы?
Это лечится. По иплету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rodaslav Час назад
Я, конечно, всегда здороваюсь, сейчас это норма элементарной вежливости. Но(!), когда это на Руси с извозчиками здоровались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 часа назад
Ну судя по комментам (не только тут) - он в чём-то прав, а так, конечно ситуация из ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Trilik 2 часа назад
А могла и нахер послать или бритвой по горлу... И глаза у нее такие добрые-добрые...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
MUZSER 2 часа назад
- Всем доброе утро. Леночка, сделайте мне, пожалуйста, кофе!
- Дмитрий Алексеевич, кофе делают в Латинской Америке, а я его просто
готовлю.- Лена, умничать надо было в школе на экзаменах, тогда бы
работала, а не кофе подносила.(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rubiroid_47 2 часа назад
Е-бо-бо какой-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 270 постов (262 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однажды в офисе
Однажды в офисе
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый...
Набирающие популярность в сообществах
Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы⁠⁠
Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы⁠⁠
&nbsp;Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
 Картинки со смыслом 
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#Прикол#ДТП#Автовсячина#милота#Еда#подборка#позитив
#автомобили#Юмор#интересное#в мире#люди#забавно#собака#задержание#истории#продукты
#автомир#факты#животные#аварии#авто аварии#интересно#полиция#Китай#подростки#деньги
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку Таксист не позволил себя обмануть Таксист не позволил себя обмануть Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Пьяные девушки подкинули проблем таксисту

На что жалуетесь?

Вернуться