Таксист отказался везти пассажирку, которая с ним не поздоровалась

Девушка заказала тариф «Э», но ей попался не «эконом», как она рассчитывала, а «этикет» — таксист решил провести для пассажирки урок, как нужно здороваться с водителями.
На видео слышно, что пассажирка записывала голосовое сообщение, когда садилась в машину. Водитель (его зовут Влас) еле слышно поздоровался, а когда ответа не последовало, спросил у девушки: «Вы не здороваетесь?» Та сказала «Здрасьте» и объяснила, что была занята, поэтому сразу не ответила. Но водитель уже обиделся и заявил, чтобы она искала другую машину.
«Поехали, пожалуйста», — взмолилась девушка. Водитель был невозмутим. В голосе девушки послышалось раздражение: «Вы чего устраиваете из-за того, что я не поздоровалась?! Я же сказала, что занята была!» Но Влас только еще раз повторил, что она должна сделать другой заказ.
Таксист рассказывает, что у пассажирки был рейтинг 4,6, а это, по его мнению, очень низкий показатель — значит, другие водители «очень часто ставили единицы, 3–4–5 единиц ей поставили». Кроме того, заказ был по «голому тарифу», а девушка, по его мнению, вела себя высокомерно. Мужчина решил, что не будет рисковать, потому что такая пассажирка может поставить в конце поездки единицу, чего таксист совсем не хочет. Он обычно работает в категории «комфорт+» и только месяц назад пересел на «эконом». При этом в «комфорт+», по словам мужчины, все пассажиры вежливые и здороваются, а в «экономе» каждый пятый молчит.
«Отношение в “экономе” — вези меня, ты раб. Я такое не люблю… В нашей Российской Федерации такой менталитет. Обслуживающий персонал не считают за людей — грузчиков, доставщиков, таксистов. Люди хотят, чтобы им все должны были, и все это за 200 рублей, за цену “эконома”. Они не уважают никого, кто их везет», — уверен мужчина. (Интересно, конечно, где это такие цены даже за «эконом».)
Источник:
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Вот что мне не нравится в такси, так это разговорчивость.
Дурилка. Когда ему попадутся пьяные гопники, он эту девушку будет вспоминать как эталон вежливости
И вот насколько силён комплекс неполноценности этого водителя, что ему не хватило торжества момента, когда он "покомандовал и отказал" другому человеку, он ещё видео про это сделал, чтобы всем показать - какова его власть и какой он "принципиальный" человек.
С таким перекосами в голове, ему бы обратиться к психологу. Именно настолько ущербные люди, любят сами себе доказывать свою важность и одерживать маленькие победку над кем-то, например наорать на кассира за цены в магазине, нахамить обслуживающему персоналу, блокировать подъезд к жилому дому скорой помощи, с требованием уступить ему -особенном дорогу в первую очередь.
Смотреть на этого таксиста просто жалко.. он думает что он крутой, а на самом деле, его ущербность прямо вопит о своих межгалактических размерах через его поведение.
А так Вы правы абсолютно. Мало ли что. А если человек вообще глухонемой? Короч ,перебор абсолютный.
Это лечится. По иплету.
- Дмитрий Алексеевич, кофе делают в Латинской Америке, а я его просто
готовлю.- Лена, умничать надо было в школе на экзаменах, тогда бы
работала, а не кофе подносила.(с)