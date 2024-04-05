Таксист отказался везти пассажирку, которая с ним не поздоровалась

Таксист рассказывает, что у пассажирки был рейтинг 4,6, а это, по его мнению, очень низкий показатель — значит, другие водители «очень часто ставили единицы, 3–4–5 единиц ей поставили». Кроме того, заказ был по «голому тарифу», а девушка, по его мнению, вела себя высокомерно. Мужчина решил, что не будет рисковать, потому что такая пассажирка может поставить в конце поездки единицу, чего таксист совсем не хочет. Он обычно работает в категории «комфорт+» и только месяц назад пересел на «эконом». При этом в «комфорт+», по словам мужчины, все пассажиры вежливые и здороваются, а в «экономе» каждый пятый молчит.



«Отношение в “экономе” — вези меня, ты раб. Я такое не люблю… В нашей Российской Федерации такой менталитет. Обслуживающий персонал не считают за людей — грузчиков, доставщиков, таксистов. Люди хотят, чтобы им все должны были, и все это за 200 рублей, за цену “эконома”. Они не уважают никого, кто их везет», — уверен мужчина. (Интересно, конечно, где это такие цены даже за «эконом».)