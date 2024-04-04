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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1327 постов • 58 подписчиков подписаться
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Мужик вышел из прачечной за секунду до взрыва

Мужик вышел из прачечной за секунду до взрыва

Автор:
04 апреля 2024 10:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   взрыв   повезло   пожар   прачечная   
2632
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Необычный инцидент произошёл в прачечной​, в результате которого чудом не пострадал случайный посетитель. Мужчина успел выйти из заведения, а через пару секунд открылась дверь стиральной машинки и произошел мощный взрыв!


Одна из версий: внутри сушилки оставили зажигалку, что и вызвало взрыв.

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Метки: Видео   ЧП   взрыв   повезло   пожар   прачечная   
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24  комментария
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6k
Шлагбаумэн 2 часа назад
А давно ли зажигалки стали тротилом заправлять?
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172
Александр 6 минут назад
Через ПАРУ секунд? Да там мужик до дома уже дошел))
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2k
Никита Сергеевич 20 минут назад
Зажигалка литров на 12?
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2k
Андерсен 44 минуты назад
Пора в прачечную ))
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24k
sanchesS80 48 минут назад
Скорей не зажигалка, а какой-нибудь баллончик с горючим газом под давлением. Грамм на 100. Например, баллончик для заправки зажигалок - они продаются по 150-200 мл
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1k
Александр 49 минут назад
Зажигалка? Это пошутил кто-то? От зажигалки хлопок и всё, тут газа поболе надо.
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1
Andrey Час назад
Если дверь открылась, следовательно было избыточное давление. Следовательно это газ. Но для зажигалки взрыв великоват.
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804
Шурман Час назад
Бред про зажигалку , в универе в году 97 у меня зажигалка взорвалась в кармане , единственное что было это хлопок и запах газа и обломки зажигалки в кармане джинс .
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0
Алексей Шурман 57 минут назад
Прочитайте определение слова взрыв. А потом бросьте жигу в костер, увидев результат поймете. И да на ролике либо жига размером с кота или всеже что-то другое.
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7k
S__D 2 часа назад
Какая длинная в той местности секунда. ))
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6k
Babangdida 2 часа назад
Этому копролиту мамонта лет уже столько, что можно полнолетие справлять. Там кажется забыли телефон в одежде и бахнула батарейко.
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7k
Roman 2 часа назад
После хлопка газа мокрое(?) бельё вот так горит?
Не верю.
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15k
котегRUS 2 часа назад
если смотреть на паузах, то сначала открылась дверка, а потом произошел взрыв..
интересно - что там могло быть ?
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