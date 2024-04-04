Мужик вышел из прачечной за секунду до взрыва

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Необычный инцидент произошёл в прачечной, в результате которого чудом не пострадал случайный посетитель. Мужчина успел выйти из заведения, а через пару секунд открылась дверь стиральной машинки и произошел мощный взрыв!
Одна из версий: внутри сушилки оставили зажигалку, что и вызвало взрыв.
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Не верю.
интересно - что там могло быть ?