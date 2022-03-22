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Сообщество Жить в России 5940 постов • 846 подписчиков подписаться
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Неудачливый самогонщик устроил большой бум в квартире

Неудачливый самогонщик устроил большой бум в квартире (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: взрыв   видео   люди   повезло   происшествие   самогон   самогонщик   
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Мужчина рассказал о своём неудачном опыте самогоноварения. Хорошо хоть сам жив остался.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: взрыв   видео   люди   повезло   происшествие   самогон   самогонщик   
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3  комментария
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6k
Борис Карабанов 38 минут назад
Вот, он, сахарок-то, где!
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18k
babuby 21 минуту назад
А купить выпивку не дешевле было-бы?
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14k
Вася 37 минут назад
птичку жалко
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