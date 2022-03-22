Неудачливый самогонщик устроил большой бум в квартире

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Мужчина рассказал о своём неудачном опыте самогоноварения. Хорошо хоть сам жив остался.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: взрыв видео люди повезло происшествие самогон самогонщик
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