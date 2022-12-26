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Неосторожные любители пиротехники

Неосторожные любители пиротехники

Автор:
26 декабря 2022 12:59
Метки: Прикол   взрыв   видео   петерда   повезло   последствия   
1615
1
1
Тот самый момент, когда дурная голова рукам покоя не дает. Опасное предновогоднее развлечение двух мужчин, которые не наигрались в юном возрасте с петардами.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Прикол   взрыв   видео   петерда   повезло   последствия   
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13  комментариев
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12k
Eltiftel Час назад
первые 40 лет детства, для мужчины самый трудный возраст
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745
ekstazis Минуту назад
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3k
pinbalist 4 минуты назад
Ну-с, где такие продаются?
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13k
jungar 12 минут назад
каждый год одно и тоже!
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3k
kleyman 21 минуту назад
После реактивного пня анекдот про папуасов вспомнился.
Собрал вождь индейское племя в джунглях:
ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ?
ДАААААА!
Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
Ну... Давайте строить.
Срубили самую здоровую секвойю, выдолбили сердцевину топорами, по старым испанским рецептам приготовили порох, забили его, заколотили пробку, вывели ох*енный канат в фитиль.
Куда ее запустим?
Давайте в Ереван!
А почему в Ереван?
А я других не знаю...
Написали на ракете "На Ереван", столпили все племя, подожгли канат-фитиль... КАК **АНЕТ!... Короче, местный Армагеддон: дым, гарь, все валяются... Вождь без ноги, без руки, оглядывается:
Ни **я себе... Представляю, что в Ереване творится...
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11k
Джон Уик 24 минуты назад
Это петарда?!
Это бомба граната не меньше.
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91k
parallax Полчаса назад
Лайфхак по колке дров. ))
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Однозначно, это где-то в Европе: газовая труба рядом пустая, а отапливаются дровами, заготовленными, явно, не для бани.
Кстати, здесь присутствуют признаки изготовления оболочечного СВУ, примененного впоследствии из хулиганских побуждений.
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
интеллект ты кто ?! поди прочь !!!
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22k
Евгений 40 минут назад
в моей молодости были петарды...
"Корсар" аккурат пролазил в горлышко бутылки от шампанского и разрывал её в клочья.
"Хан" - это уже был настоящий динамит. Как-то зашвырнул такую петарду в тамбур школы, чуть двери с петель не сорвало.
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17k
Александр Час назад
Хоть додумались отбежать
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126
ruslan d Час назад
Биба и Боба ...
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6k
Copycat Час назад
Забор просто спас машину) вот он герой
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Fidel

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