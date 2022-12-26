Неосторожные любители пиротехники

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Тот самый момент, когда дурная голова рукам покоя не дает. Опасное предновогоднее развлечение двух мужчин, которые не наигрались в юном возрасте с петардами.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Собрал вождь индейское племя в джунглях:
ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ?
ДАААААА!
Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
Ну... Давайте строить.
Срубили самую здоровую секвойю, выдолбили сердцевину топорами, по старым испанским рецептам приготовили порох, забили его, заколотили пробку, вывели ох*енный канат в фитиль.
Куда ее запустим?
Давайте в Ереван!
А почему в Ереван?
А я других не знаю...
Написали на ракете "На Ереван", столпили все племя, подожгли канат-фитиль... КАК **АНЕТ!... Короче, местный Армагеддон: дым, гарь, все валяются... Вождь без ноги, без руки, оглядывается:
Ни **я себе... Представляю, что в Ереване творится...
Это бомба граната не меньше.
Кстати, здесь присутствуют признаки изготовления оболочечного СВУ, примененного впоследствии из хулиганских побуждений.
"Корсар" аккурат пролазил в горлышко бутылки от шампанского и разрывал её в клочья.
"Хан" - это уже был настоящий динамит. Как-то зашвырнул такую петарду в тамбур школы, чуть двери с петель не сорвало.