В Татарстане взорвался резервуар для нефтепродуктов, погибли два человека

Известно, что резервуар был пуст, и его очисткой занимались рабочие, которые погибли во время ЧП.





Сообщение о пожаре на пункт поступило в 10:21 по московскому времени, а в 11.01 возгорание было полностью ликвидировано. По предварительной версии взрыв возник из-за попадания внутрь резервуара кислорода, который при взаимодействии с остатками химикатов привёл к возгоранию пирофорных отложений. Погибшие - начальник участка и оператор - осматривали ёмкость, делая замер донных отложений. Взрыв случился, когда они, закрыв люк, стали спускаться по лестнице.





По факту случившегося возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 217 УК РФ ( "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц").