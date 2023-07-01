В Татарстане взорвался резервуар для нефтепродуктов, погибли два человека

Момент взрыва огромной ёмкости попал на видео.
Вчера, 30 июня, на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в с. Старое Маврино (Заинский район р-ки Татарстан) взорвался резервуар. Взрывной волной у ёмкости оторвало крышку. Этот момент попал на видео.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительным и беременным!
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Известно, что резервуар был пуст, и его очисткой занимались рабочие, которые погибли во время ЧП.
Сообщение о пожаре на пункт поступило в 10:21 по московскому времени, а в 11.01 возгорание было полностью ликвидировано. По предварительной версии взрыв возник из-за попадания внутрь резервуара кислорода, который при взаимодействии с остатками химикатов привёл к возгоранию пирофорных отложений. Погибшие - начальник участка и оператор - осматривали ёмкость, делая замер донных отложений. Взрыв случился, когда они, закрыв люк, стали спускаться по лестнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 217 УК РФ ( "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц").
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