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В Татарстане взорвался резервуар для нефтепродуктов, погибли два человека

В Татарстане взорвался резервуар для нефтепродуктов, погибли два человека

Автор:
01 июля 2023 08:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Елховнефть   Татарстан   ЧП   взрыв   нефтепродукты   пожар   резервуар   
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Момент взрыва огромной ёмкости попал на видео.

Вчера, 30 июня, на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в с. Старое Маврино (Заинский район р-ки Татарстан) взорвался резервуар. Взрывной волной у ёмкости оторвало крышку. Этот момент попал на видео.


Известно, что резервуар был пуст, и его очисткой занимались рабочие, которые погибли во время ЧП.


Сообщение о пожаре на пункт поступило в 10:21 по московскому времени, а в 11.01 возгорание было полностью ликвидировано. По предварительной версии взрыв возник из-за попадания внутрь резервуара кислорода, который при взаимодействии с остатками химикатов привёл к возгоранию пирофорных отложений. Погибшие - начальник участка и оператор - осматривали ёмкость, делая замер донных отложений. Взрыв случился, когда они, закрыв люк, стали спускаться по лестнице.


По факту случившегося возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 217 УК РФ ( "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц").

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Метки: Ynews   Видео   Елховнефть   Татарстан   ЧП   взрыв   нефтепродукты   пожар   резервуар   
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1  комментарий
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Alexandr 22 минуты назад
Курили, вот и отгребли. Далеко не первый случай.
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