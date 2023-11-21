Молодые люди под "настроением" решили кинуть таксиста на 549 рублей

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Предложили перевести оплату на сбер, но сбер-онлайна у них конечно же нет и они должны все выйти из авто, чтоб снять несуществующие деньги с карты.
Таксист понимал, что это ведёт к побегу и предложил их проводить до банкомата. Те отказали ему пригрозив, что это ничем хорошим для водителя не кончится.
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