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Молодые люди под "настроением" решили кинуть таксиста на 549 рублей

Молодые люди под "настроением" решили кинуть таксиста на 549 рублей

Автор:
21 ноября 2023 09:57
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   конфликт   обман   оплата   пассажир   такси   таксисит   
834
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Предложили перевести оплату на сбер, но сбер-онлайна у них конечно же нет и они должны все выйти из авто, чтоб снять несуществующие деньги с карты.

Таксист понимал, что это ведёт к побегу и предложил их проводить до банкомата. Те отказали ему пригрозив, что это ничем хорошим для водителя не кончится.

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Метки: Видео   конфликт   обман   оплата   пассажир   такси   таксисит   
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57k
dima423 43 минуты назад
чем кончилось то?)
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19k
Shtoppi 10 минут назад
дагестанская гопота. посмотрел видео - прям как в лихие 90-е оглянулся. выражения на рожах, гнилой базар на кинуть - развести, вот все прям как у нас тогда, только это у них сейчас.
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12
Bubat Полчаса назад
чурки наказывают чурок.милота
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