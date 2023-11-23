В Сургуте таксист вытащил женщину из машины за высказанное замечание

Водитель такси повел себя неадекватно и силой вытолкал женщину из машины. Потерпевшая рассказала, что водитель перепутал адрес.
Автор рассказал, что водитель такси привез пассажиров — двух сургутянок — не по адресу. После он все же нашел верную точку на навигаторе и доставил клиенток. Вот только из машины они вышли не самостоятельно. Им помог тот самый таксист.
«Добрался до нужного места, вёл себя грубо и злился, на что ему сделали замечание. В ответ он начал выдёргивать женщину из такси, волоча её по снегу», — сообщает телеграм-канал.
Одна из потерпевших сняла на видео, как таксист тащит за капюшон ее подругу. Та же цепляется за дверь и пытается забраться в салон авто. Диалог ведется на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики. Автор пишет, что таксист назвал дам «алкашней», но те утверждают, что были абсолютно трезвы.
История вызвала массу негатива в городских пабликах. Горожане, с одной стороны, осуждают поведение приезжего гражданина, с другой стороны, считают, что дамы могли спровоцировать конфликт сами.
По данному факту следственный комитет проводит проверку. Выясняются обстоятельства инцидента.
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Или там было что-то типа «вези нас мразь»?