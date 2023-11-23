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В Сургуте таксист вытащил женщину из машины за высказанное замечание

В Сургуте таксист вытащил женщину из машины за высказанное замечание

Автор:
23 ноября 2023 09:27
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   конфликт   мигрант   негатив   пассажир   сургут   такси   таксисит   
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Водитель такси повел себя неадекватно и силой вытолкал женщину из машины. Потерпевшая рассказала, что водитель перепутал адрес.


Автор рассказал, что водитель такси привез пассажиров — двух сургутянок — не по адресу. После он все же нашел верную точку на навигаторе и доставил клиенток. Вот только из машины они вышли не самостоятельно. Им помог тот самый таксист.

«Добрался до нужного места, вёл себя грубо и злился, на что ему сделали замечание. В ответ он начал выдёргивать женщину из такси, волоча её по снегу», — сообщает телеграм-канал.


Одна из потерпевших сняла на видео, как таксист тащит за капюшон ее подругу. Та же цепляется за дверь и пытается забраться в салон авто. Диалог ведется на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики. Автор пишет, что таксист назвал дам «алкашней», но те утверждают, что были абсолютно трезвы.

История вызвала массу негатива в городских пабликах. Горожане, с одной стороны, осуждают поведение приезжего гражданина, с другой стороны, считают, что дамы могли спровоцировать конфликт сами.


По данному факту следственный комитет проводит проверку. Выясняются обстоятельства инцидента.

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Метки: Видео   конфликт   мигрант   негатив   пассажир   сургут   такси   таксисит   
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9  комментариев
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57k
dima423 37 минут назад
Ну тут без предыстории объективные выводы делать не представляется возможным) С одной стороны базарные бабы могли получить по заслугам за бычку и оскорбления, а с другой стороны неадекватный мигрант мог доепаться до простого замечания)
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332
ruslan d 7 минут назад
Ну в Сургуте весело на велосипеде пиццу доставлять
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28k
Lehoia 9 минут назад
Смелые сургучанки! Я к таксеру с такой мордой лица сесть бы просто не рискнул. Бармалей же!
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2k
Pogost 10 минут назад
Бородатой обезьяне пора на историческую родину и желательно с самкой и личинусами...Но!!! предварительно ему ,за такое отношение к женщине, нужно посидеть на бутылке
Так сказать расширить кругозор....
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7k
tamin 24 минуты назад
Гребаные таксюги. Найти и голым отправить гулять по городу в мороз, чтобы больше не размножались. Я надеюсь барышни уже написали заявление в полицию?
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−15
Z Полчаса назад
Там вроде очередной ценнейший специалист из средазии.
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16k
GROMOZEKA 38 минут назад
А почему не сняла видео «замечания»?
Или там было что-то типа «вези нас мразь»?
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