В Сургуте таксист вытащил женщину из машины за высказанное замечание

Автор рассказал, что водитель такси привез пассажиров — двух сургутянок — не по адресу. После он все же нашел верную точку на навигаторе и доставил клиенток. Вот только из машины они вышли не самостоятельно. Им помог тот самый таксист.

«Добрался до нужного места, вёл себя грубо и злился, на что ему сделали замечание. В ответ он начал выдёргивать женщину из такси, волоча её по снегу», — сообщает телеграм-канал.

Одна из потерпевших сняла на видео, как таксист тащит за капюшон ее подругу. Та же цепляется за дверь и пытается забраться в салон авто. Диалог ведется на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики. Автор пишет, что таксист назвал дам «алкашней», но те утверждают, что были абсолютно трезвы.