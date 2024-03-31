Охранники ночного клуба обматерили девушку и пинками вытолкали её на улицу

В Свердловской области начали служебную проверку после того, как охранники ночного клуба матом обругали гостью, угрожали и пинками вытолкнули её из заведения.
В Сети распространились кадры, снятые очевидцами, на которых двое охранников ночного клуба Duty Free в Екатеринбурге кричат, оскорбляют девушку и угрожают «научить жизнь». Что именно стало причиной конфликта между сотрудниками заведения и гостьей — неизвестно. В администрации клуба отказались комментировать инцидент
«Пока не можем дать никаких комментариев, ведём служебную проверку», — заявили изданию в заведении.
В правоохранительных органах отметили, что жительница Урала, которую выпроводили из Duty Free, в полицию обращаться не стали. Женщине порекомендовали написать заявление в полицию, если она считает, что её права были нарушены.
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