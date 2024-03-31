FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1313 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Охранники ночного клуба обматерили девушку и пинками вытолкали её на улицу

Охранники ночного клуба обматерили девушку и пинками вытолкали её на улицу

Автор:
31 марта 2024 09:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   екатеринбург   ночной клуб   охрана   пинками   пьяная   
1214
1
1


В Свердловской области начали служебную проверку после того, как охранники ночного клуба матом обругали гостью, угрожали и пинками вытолкнули её из заведения.

В Сети распространились кадры, снятые очевидцами, на которых двое охранников ночного клуба Duty Free в Екатеринбурге кричат, оскорбляют девушку и угрожают «научить жизнь». Что именно стало причиной конфликта между сотрудниками заведения и гостьей — неизвестно. В администрации клуба отказались комментировать инцидент

«Пока не можем дать никаких комментариев, ведём служебную проверку», — заявили изданию в заведении.

В правоохранительных органах отметили, что жительница Урала, которую выпроводили из Duty Free, в полицию обращаться не стали. Женщине порекомендовали написать заявление в полицию, если она считает, что её права были нарушены.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Девушка   екатеринбург   ночной клуб   охрана   пинками   пьяная   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
schmubu 47 минут назад
где начало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
leofox 36 минут назад
Просто так и ни с того ни с сего? Как то странно...посмотреть бы кадры с чего это все началось
Но пинать было не за чем, эти 2 бугая могли её просто вынести на улицу и там оставить ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3478 постов (3308 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

915826



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать...
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и...
Набирающие популярность в сообществах
Космический циркач — Барри Лонгиер⁠⁠
Космический циркач — Барри Лонгиер⁠⁠
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#Россия#интересно#СССР#истории#собака#задержание#позитив
#животные#в мире#люди#машина#Китай#автомир#США#природа#Индия#шоу бизнес
#забавно#Юмор#факты#автомобили#мигранты#Прикол#Суд#полиция#кино#Смертная казнь
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Врач приехала на вызов в довольно странном состоянии Врач приехала на вызов в довольно странном состоянии Девушка повредила дорогой автомобиль, снимая ролик Девушка повредила дорогой автомобиль, снимая ролик У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба Пассажир лифта оказался в непростой ситуации Пассажир лифта оказался в непростой ситуации Труднопроизносимые названия исландских городов Труднопроизносимые названия исландских городов

На что жалуетесь?

Вернуться