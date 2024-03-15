Врач приехала на вызов в довольно странном состоянии

В Волгоградской области врач позволила себе приехать на вызов будучи нетрезвой. Женщина едва стояла на ногах.
Жители Чернышковского района Волгоградской области сняли на видео встречу у подъезда приехавшей на вызов скорой помощи. На видеокадрах врач не спеша выходит из автомобиля и направляется к подъезду. По ее неуверенным шагам и по тому, как она придерживается за спецавтомобиль, уже можно предположить, что женщина находится в измененном состоянии. Когда же сотрудница скорой пытается подняться по крыльцу, ноги ее подкашиваются и она припадает к стене жилого дома. Пытаясь реабилитироваться в глазах очевидцев, нетрезвая, как утверждают авторы видео, медик встает и спешит пройти в подъезд, однако снова спотыкается и ударяется о железную дверь, теряя резиновые тапочки. Натянуть обувь женщине помогают жильцы дома. Однако и это удается не с первого раза.
В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на просьбу информагентства "Высота 102" прокомментировать увиденное сообщили, что по факту визита «пьяной помощи» уже проводится проверка.
– На основании фактов, представленных в видео, облздравом в настоящее время проводится служебная проверка качества оказания медицинской помощи в ГБУЗ Чернышковская ЦРБ. По итогам работы комиссии будет принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении сотрудников Чернышковской ЦРБ, – прокомментировали в ведомстве.
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