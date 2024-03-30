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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1311 постов • 58 подписчиков подписаться
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Выживший: как дверной глазок прошёл огонь, молоток, клей и нож

Выживший: как дверной глазок прошёл огонь, молоток, клей и нож

Автор:
30 марта 2024 10:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   дверной глазок   конфликт   неадекватная   негатив   соседи   
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Один день из тяжёлой жизни дверного глазка. Его ковыряли ножом, заливали клеем, били молотком и жгли заживо, но он всё равно смог выжить.

Глазок живёт в доме в Набережных Челнах. Соседка, кажется, считает его личным врагом, поэтому старается уничтожить любыми способами. На дело она идёт с горячим сердцем и холодной головой, предусмотрительно надев перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев.

Недавно женщина пошла на крайние меры и пыталась поджечь дверь. Прибывшим пожарным она сказала, что пожар устроили соседи, у которых вечный беспорядок.


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Метки: Видео   дверной глазок   конфликт   неадекватная   негатив   соседи   
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6  комментариев
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829
Dsident 53 минуты назад
Больная баба. Написать бы на нее заявление в компетентные органы..
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livaneth 9 секунд назад
Статья 165 УК?
или статья 307 УК?
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11k
Дмитрий 5 минут назад
Шизофрения!
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60
ya da Полчаса назад
Если бабу не е@сти, будет баба чушь нести!
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3483 поста (3285 в горячем)

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