Выживший: как дверной глазок прошёл огонь, молоток, клей и нож

Глазок живёт в доме в Набережных Челнах. Соседка, кажется, считает его личным врагом, поэтому старается уничтожить любыми способами. На дело она идёт с горячим сердцем и холодной головой, предусмотрительно надев перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев.



Недавно женщина пошла на крайние меры и пыталась поджечь дверь. Прибывшим пожарным она сказала, что пожар устроили соседи, у которых вечный беспорядок.