Выживший: как дверной глазок прошёл огонь, молоток, клей и нож

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Один день из тяжёлой жизни дверного глазка. Его ковыряли ножом, заливали клеем, били молотком и жгли заживо, но он всё равно смог выжить.
Глазок живёт в доме в Набережных Челнах. Соседка, кажется, считает его личным врагом, поэтому старается уничтожить любыми способами. На дело она идёт с горячим сердцем и холодной головой, предусмотрительно надев перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев.
Недавно женщина пошла на крайние меры и пыталась поджечь дверь. Прибывшим пожарным она сказала, что пожар устроили соседи, у которых вечный беспорядок.
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