У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба

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В Одессе девушка подходила к случайным прохожим и задавала каверзные вопросы. В один прекрасный момент незнакомке задали вопрос из области стоматологии.
Чем пломба отличается от реставрации зуба? Видео необходимо смотреть со звуком.
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