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У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба

У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба

Автор:
11 марта 2024 08:11
Метки: Видео   Девушка   Одесса   Прикол   Украина   внезано   
2520
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1

В Одессе девушка подходила к случайным прохожим и задавала каверзные вопросы. В один прекрасный момент незнакомке задали вопрос из области стоматологии.

Чем пломба отличается от реставрации зуба? Видео необходимо смотреть со звуком.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Одесса   Прикол   Украина   внезано   
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10  комментариев
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128k
Аааа 2 часа назад
Ну а че? От ТЦК как-то надо же прятаться
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31k
Axel Полминуты назад
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14k
Artem 17 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
TheDimking 43 минуты назад
когда откосил от мобилизации
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6k
livaneth 45 минут назад
А кадыка то и не видно.
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какой забавный вид боевого питораса
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Нормальный ЕвроХоХол.....тьфу, срамота....
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Себастьян Перейра

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