Любитель автоподстав, у которого еще нет «Оскара»

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В Харькове мужчина захотел легких нечестных денег и решил подставить автомобилиста. Однако этот гений не догадывался, что всю его актерскую игру снимет камера наблюдения.
Блистательная актерская игра. Бис!
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Это не практично. Такое работает 1-2 раза, далее не прокатит, слишком часто попадать в ДТП, совпадение?
В нескольких метрах от него "сбили" человека, а ему пофиг. :))))