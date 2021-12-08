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Любитель автоподстав, у которого еще нет «Оскара»

Любитель автоподстав, у которого еще нет «Оскара» (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   Юмор   автоподстава   видео   прикол   
1456
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В Харькове мужчина захотел легких нечестных денег и решил подставить автомобилиста. Однако этот гений не догадывался, что всю его актерскую игру снимет камера наблюдения.
Блистательная актерская игра. Бис!

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Метки: Украина   ХАРЬКОВ   Юмор   автоподстава   видео   прикол   
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14  комментариев
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16k
homerchik 2 часа назад
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Nikolay 4 минуты назад
Досмотрел до конца, разочарован. Я ожидал, что водитель достанет биту, добавит, загрузит в багажник тушку и медленно уедет вдаль...
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6k
Дмитрий Горчилин 5 минут назад
Надо их сдавать полиции. Глядишь, и прервется актерская карьера.
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2k
Sergius SPb 5 минут назад
Это не смешно. Ведь регистратора может и не быть.
Это не практично. Такое работает 1-2 раза, далее не прокатит, слишком часто попадать в ДТП, совпадение?
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6k
donembro 20 минут назад
Интересно, а если на него поссать, он оживёт?
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34
Евгений Сергей 4 минуты назад
огурец в жопу?
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7k
Позитив 21 минуту назад
таких уёпков давить надо
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359
Andy Полчаса назад
Вылить ему на штаны полторашку воды - удивитесь, как быстро он выздоровеет и подскочит
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992
Иннокентий 39 минут назад
Пофигизм 80го уровня :))))
В нескольких метрах от него "сбили" человека, а ему пофиг. :))))
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19k
shevanez 53 минуты назад
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981
Ян 2 часа назад
Надо было отпинать его, все равно оправдают
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Живительный поджопник очень хорошо вылечивает таких артистов.
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26k
Vazari 2 часа назад
Гидность в этом ролике просто зашкаливает.
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