Мужчина с трудом отбился от кабана

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Голодный кабан заглянул в населённый пункт Цинчуань в Китае. В какой-то момент зверь наткнулся на пожилого мужчину и атаковал его.
Кабан напал на местного жителя и на протяжении нескольких минут не давал ему перевести дух. К счастью, животное в конечно итоге утратило интерес к мужчине и отправилось искать еду в другом месте.
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