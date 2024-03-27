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Мужчина с трудом отбился от кабана

Мужчина с трудом отбился от кабана

Автор:
27 марта 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   инцидент   кабан   нападение   
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Голодный кабан заглянул в населённый пункт Цинчуань в Китае. В какой-то момент зверь наткнулся на пожилого мужчину и атаковал его.

Кабан напал на местного жителя и на протяжении нескольких минут не давал ему перевести дух. К счастью, животное в конечно итоге утратило интерес к мужчине и отправилось искать еду в другом месте.

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Метки: Видео   Китай   животные   инцидент   кабан   нападение   
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Андрей Иванов Полчаса назад
Какой то поддельный китайский кабан. От наших без оружия хер отобьёшься, да и с холодным не всем везёт.
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Игорь 57 секунд назад
Здpавствyйте. Извините, чтo пишy здесь, бoльше негде...

Cейчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не наxoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сейчас дoма есть абсoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю сoзнание. Oдoлжить пpoстo не y кoгo. oдoлжите, пoжалyйста, на едy pyблей 100-200. xoть на бyлкy xлеба, xoть на килoгpамм каpтoшки.

Eсли oставите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть с пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм слyчае oставьте свoи кoнтакты в личныx сooбщенияx. Я веpнy 100%!

Пoпoлните, пoжалyйста, нoмеp телефoна на любyю сyммy: 8-(952)-133-65-10 (баланс нoмеpа телефoна y oпеpатopа или пo сБП)

Заpанее Вам бoльшoе челoвеческoе спасибo.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3577 постов (3541 в горячем)

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