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Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка

Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка

Автор:
19 января 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Прикол   животные   зоопарк   панда   
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В одном из зоопарков Китая панда так по-человечески стучалась в дверь, что некоторые пользователи сети приняли её за переодетого смотрителя.

Иногда посетители зоопарков видят настолько необычное поведение животных, что начинают подозревать, что им показывают вовсе не зверушек.

Например, пользователи китайских соцсетей принялись обсуждать панду, снятую на видео в зоопарке провинции Ляонин. Животное, нетерпеливо стучавшее в дверь, выглядело так по-человечески, что немало комментаторов уверены — никакая это не панда, а смотритель зоопарка в меховом костюме.

Однако, в зоопарке утверждают, что панда по кличке Пупу — самая настоящая. Она всегда так делает, когда желает привлечь внимание персонала и получить дополнительную порцию бамбука.

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Метки: Видео   Китай   Прикол   животные   зоопарк   панда   
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