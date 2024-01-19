Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка

Иногда посетители зоопарков видят настолько необычное поведение животных, что начинают подозревать, что им показывают вовсе не зверушек.

Например, пользователи китайских соцсетей принялись обсуждать панду, снятую на видео в зоопарке провинции Ляонин. Животное, нетерпеливо стучавшее в дверь, выглядело так по-человечески, что немало комментаторов уверены — никакая это не панда, а смотритель зоопарка в меховом костюме.