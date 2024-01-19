Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка

В одном из зоопарков Китая панда так по-человечески стучалась в дверь, что некоторые пользователи сети приняли её за переодетого смотрителя.
Иногда посетители зоопарков видят настолько необычное поведение животных, что начинают подозревать, что им показывают вовсе не зверушек.
Например, пользователи китайских соцсетей принялись обсуждать панду, снятую на видео в зоопарке провинции Ляонин. Животное, нетерпеливо стучавшее в дверь, выглядело так по-человечески, что немало комментаторов уверены — никакая это не панда, а смотритель зоопарка в меховом костюме.
Однако, в зоопарке утверждают, что панда по кличке Пупу — самая настоящая. Она всегда так делает, когда желает привлечь внимание персонала и получить дополнительную порцию бамбука.
Источник:
Источник:
- Обезьяна несколько раз обокрала магазин
- Панда радуется выпавшему снегу
- Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора
- Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость
- Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку