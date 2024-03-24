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Как вернуть к жизни старое советское кресло с дачи

Как вернуть к жизни старое советское кресло с дачи

Автор:
24 марта 2024 11:19
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   кресло с дачи   не рукожоп   очумелые ручки   реставрация   сделай сам   советское кресло   
1946
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Эти кресла можно было часто встретить в советских квартирах, а сейчас они доживают свой век в гаражах или в лучшем случае на дачах.

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Метки: Видео   кресло с дачи   не рукожоп   очумелые ручки   реставрация   сделай сам   советское кресло   
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22  комментария
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87
Andrei 44 минуты назад
А мне понравилось, молодец парень, и кресло починил и пост не занудный получился!
Успехов тебе!!
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1k
... 4 минуты назад
Красава, я такое же кресло перебирал 2 недели, только обивку сделал из кожзама, и ленту резины дого искал, кобель полюбил туда морду засовывать и спать, 2 ремня перегрыз как бобёр, в итоге низ закрыл фанерой, как он на меня обиделся после этого, слов нет. А кресло зачётное, на даче у тёщи тоже есть такое, думаю надо ещё и его ремонтировать.
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497
Alex Roland 4 минуты назад
ни одного различия не нашел ... просто пылесосом проработал ... ДАЖЕ СКЛАДКИ НА ТКАНИ ОДИНАКОВЫ .. что за .....
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497
Alex Roland 8 минут назад
Зачем так выпендриваться .. легче новое ... хотя у меня самого такое чудо (кресло) живет
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6k
TirAn 13 минут назад
Я сделал проще. Убрал всю резину и тряпки с поролоном, прикрепил рейки, сделанные из кроватных ламелей.
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6k
TirAn 16 минут назад
Для комментаторов-бухгалтеров и критиканов
1. Купить новое любой дурак сможет, особенно если рук хватает только открывать кошелёк.
2. Автор любит работать руками. Может где то и криво сделано, зато с любовью.
3. Критикам работы - покажите как правильно сделать, многим будет интересно.
Большинство комментариев бесцельная болтовня, лишь бы в воду пёрнуть
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38k
Андрей Иванов 43 минуты назад
Новое кресло примерно такого типа - 5000-7000 рублей

Лист поролона (если мебельный) - примерно 1000
Обивка - столько же
Банка хорошего лака - 900-1000

Плюс расходники, плюс аренда инструмента (далеко не у всех есть)
Примерно столько же в итоге. Да, у вас останется какое то количество материалов, но обычному человеку они нахрена?
То есть такая фигня подходит только для людей, имеющих инструмент и работающих с такими материалами. И исключительно для интереса. Ибо именно это самое кресло не самое удачное из советских. И отнюдь не красивое

Для обычного человека проще это говно выкинуть и купить новое, в деньгах не потеряет
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12k
Ligov Час назад
"Как вернуть к жизни старое советское кресло с дачи"
Зачем только?
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3k
Autumn2015 Час назад
Совсем некрасиво смотрится фанера, покрыл бы непрозрачным лаком, что ли....
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
обычный поролон ля
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9k
Андрей Колобов Час назад
С огромным удовольствием сжёг к х..м подобное совковое говнокресло.
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306
Dee78 2 часа назад
Только фанера и осталась от кресла
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14k
Владимир 2 часа назад
Короче от советского только каркас остался
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4k
poбт 2 часа назад
это подъе*бон а не восстановление

он использовал обычный поролон, просидится за пол года - год и будет такая же обвисшая шняга только с новой обивкой
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Musteline
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