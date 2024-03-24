"Как вернуть к жизни старое советское кресло с дачи"

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Эти кресла можно было часто встретить в советских квартирах, а сейчас они доживают свой век в гаражах или в лучшем случае на дачах.
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Успехов тебе!!
1. Купить новое любой дурак сможет, особенно если рук хватает только открывать кошелёк.
2. Автор любит работать руками. Может где то и криво сделано, зато с любовью.
3. Критикам работы - покажите как правильно сделать, многим будет интересно.
Большинство комментариев бесцельная болтовня, лишь бы в воду пёрнуть
Лист поролона (если мебельный) - примерно 1000
Обивка - столько же
Банка хорошего лака - 900-1000
Плюс расходники, плюс аренда инструмента (далеко не у всех есть)
Примерно столько же в итоге. Да, у вас останется какое то количество материалов, но обычному человеку они нахрена?
То есть такая фигня подходит только для людей, имеющих инструмент и работающих с такими материалами. И исключительно для интереса. Ибо именно это самое кресло не самое удачное из советских. И отнюдь не красивое
Для обычного человека проще это говно выкинуть и купить новое, в деньгах не потеряет
Зачем только?
Если из ореха, то с большей долей вероятности Венгрия, Югославия или ГДР если из дуба. При незначительных утратах подлежит реставрации. Особенно если каркас не расшатан.
Стильная мебель если честно....
Но хозяин - барин
он использовал обычный поролон, просидится за пол года - год и будет такая же обвисшая шняга только с новой обивкой
за пол года говоришь , сразу ясно профи.
подъе*бон говоришь - т.е. надо было вместо старого кресла ТаджМахал городить ?
"хуесос" - твоя фамилия