Сизифова стенка

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Женщина показала, как она занимается на интерактивной поверхности для скалолазания. Отличный тренажёр для людей, желающих укрепить мышцы и сбросить лишний вес.
К такой бы стене еще шлем виртуальной реальности и игру про скалолаза в комплекте.
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Тут другой вопрос, почему чем толще жопа, тем больше вероятность что носительница этой сраки натянет максимально обтягивающие шмотки? В чем смысл?
В каждый дом!)))