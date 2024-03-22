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Сизифова стенка

Сизифова стенка

Автор:
22 марта 2024 10:41
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   похудение   скалолаз   стенка   тренажер   тренировка   целеустремлённость   
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Женщина показала, как она занимается на интерактивной поверхности для скалолазания. Отличный тренажёр для людей, желающих укрепить мышцы и сбросить лишний вес.

К такой бы стене еще шлем виртуальной реальности и игру про скалолаза в комплекте.

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Метки: Видео   похудение   скалолаз   стенка   тренажер   тренировка   целеустремлённость   
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29  комментариев
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12k
zlopisec 2 часа назад
Крутая штука....
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13
Вячеслав 2 минуты назад
Прелестно, просто прелестно. Крутой многофункциональный тренажер.
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7k
alex 18 минут назад
пляяяя я на дачу такую хочу
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4k
Александр 20 минут назад
Какая умничка.
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18k
Шуруп 22 минуты назад
лучше качаться на волнах, чем биться о скалы ...
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3k
Fiverknot 36 минут назад
Такими темпами попа у нее быстро постройнеет)
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777
Шурман 38 минут назад
Классная штука .
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453
ApolloOne 40 минут назад
Ну эта по крайней мере старается. Сама понимает, что в форму надо себя привести. Молодец.
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4k
Chev Chelios 48 минут назад
Тренажер ОГОНЬ!!! Женщина толстая
но тренирyется, а это yже победа над собой!
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18k
Majul 50 минут назад
Тренажер огонь.
Тут другой вопрос, почему чем толще жопа, тем больше вероятность что носительница этой сраки натянет максимально обтягивающие шмотки? В чем смысл?
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102
Александр 52 минуты назад
Выразительно, но Сизиф ещё камень катил...
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3k
Semёn Час назад
Вещь!!!!
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11k
Клёст Час назад
Клëво! Обалдеть!
В каждый дом!)))
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Охеренная штука! Где бы купить такую? Я бы взял.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3874 поста (3865 в горячем)

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