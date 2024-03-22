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Таинственный похититель свиного жира в Забайкалье попал на видео

Таинственный похититель свиного жира в Забайкалье попал на видео

Автор:
22 марта 2024 14:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Краснокаменск   животные   жир   кормушка   кража   лиса   
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Работники одного из предприятий в городе Краснокаменске развешивали свиной жир на деревьях, чтобы помочь птицам пережить зиму. Со временем люди стали замечать, что подкорм подозрительно исчезает по ночам. Установленная видеокамера помогла засечь вора.

Сперва работники думали, что сало подъедают кошки или огромные синички. 

Пишет автор, разместивший видео в сети:

"На территории одного из предприятий города, добрые работницы лаборатории, развешивали не соленый, свиной жир на деревьях, чтобы помочь легче перезимовать синичкам эту нелёгкую, морозную зиму. Развешивали утром, и в течение дня синички, как и предполагалось, поклевывали сало, и весело щебетали на ветках. Но к утру сало полностью исчезало и работники решили, что ночью сало подъедают кошки (ну или огромные синички, Краснокаменск же, радиация и всё такое😏 - шутка😁). Один работник, с особо пытливым умом и прямыми руками, решил установить камеру наблюдения, чтобы окончательно убедиться в видовой принадлежности "вора"... Результат удивил и позабавил всех".

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Метки: Видео   Краснокаменск   животные   жир   кормушка   кража   лиса   
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5  комментариев
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38k
Андрей Иванов 39 минут назад
Охренеть, у них белки какие здоровые
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Андрей Еделькин 24 минуты назад
Послал вороне бог кусочек сала
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7k
Трям Полчаса назад
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10k
Вампир Кашёлкин Полчаса назад
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3117 постов (3002 в горячем)

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