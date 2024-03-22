Таинственный похититель свиного жира в Забайкалье попал на видео

Сперва работники думали, что сало подъедают кошки или огромные синички.

Пишет автор, разместивший видео в сети:

"На территории одного из предприятий города, добрые работницы лаборатории, развешивали не соленый, свиной жир на деревьях, чтобы помочь легче перезимовать синичкам эту нелёгкую, морозную зиму. Развешивали утром, и в течение дня синички, как и предполагалось, поклевывали сало, и весело щебетали на ветках. Но к утру сало полностью исчезало и работники решили, что ночью сало подъедают кошки (ну или огромные синички, Краснокаменск же, радиация и всё такое😏 - шутка😁). Один работник, с особо пытливым умом и прямыми руками, решил установить камеру наблюдения, чтобы окончательно убедиться в видовой принадлежности "вора"... Результат удивил и позабавил всех".