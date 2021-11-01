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Бумажный самолетик, который захочется запустить и взрослому

Бумажный самолетик, который захочется запустить и взрослому (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 13:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   интересно   самолет   самолетик   своими руками   сделай сам   
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Если вам надо ненадолго себя занять или же хочется что-то сотворить своими руками, то можете попробовать сделать этот бумажный самолетик. Финальный результат порадует как детей, так и взрослых.
Бумага, канцелярская резинка и немного терпения.

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Метки: видео   интересно   самолет   самолетик   своими руками   сделай сам   
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Sandmännchen (DDR) Час назад
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Dobry vojak Svejk Час назад
Мы такие и делали, только с балкона их запускали ) Не догадались из венгерки им старт давать... )
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