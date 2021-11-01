Бумажный самолетик, который захочется запустить и взрослому

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Если вам надо ненадолго себя занять или же хочется что-то сотворить своими руками, то можете попробовать сделать этот бумажный самолетик. Финальный результат порадует как детей, так и взрослых.
Бумага, канцелярская резинка и немного терпения.
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