В США воздушный шар с людьми столкнулся с высоковольтными проводами

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В городе Рочестер, штат Миннесота воздушный шар врезался в высоковольтные провода и загорелся. На борту воздушного шара в тот момент находилось три человека.
После столкновения корзина с людьми "приземлилась" в поле. По предварительным данным, серьёзных травм никто не получил. Об этом сообщила местная полиция.
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