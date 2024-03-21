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В США воздушный шар с людьми столкнулся с высоковольтными проводами

В США воздушный шар с людьми столкнулся с высоковольтными проводами

Автор:
21 марта 2024 08:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   воздушный шар   высоковольтные провода   инцидент   столкновение   
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В городе Рочестер, штат Миннесота воздушный шар врезался в высоковольтные провода и загорелся. На борту воздушного шара в тот момент находилось три человека.

После столкновения корзина с людьми "приземлилась" в поле. По предварительным данным, серьёзных травм никто не получил. Об этом сообщила местная полиция.

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Метки: Видео   США   воздушный шар   высоковольтные провода   инцидент   столкновение   
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4  комментария
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Приземлилась? Ну-ну...Получается кирпич, сброшеный с крыши, тоже "приземлился"? Ну технически наверное да...
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95
Юлия 45 минут назад
Еще повезло, что приземлились не на дорогу.
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18k
Сергей 46 минут назад
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15k
? ? ? Час назад
а потом пришёл счет за электроэнергию...
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3867 постов (3860 в горячем)

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