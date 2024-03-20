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Сообщество Без кота и жизнь не та 2158 постов • 506 подписчиков подписаться
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Сонный котёнок не хочет вставать

Сонный котёнок не хочет вставать

Автор:
20 марта 2024 10:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   сон   
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Хозяин попытался поставить котёнка на лапки, но крепкий кошачий сон оказался сильнее. В результате питомец раз за разом оказывался на боку.

Помните школьное время, когда ранним утром из теплой кроватки нас выдергивала мама? Сейчас это время кажется золотым, но в те моменты мы ненавидели весь мир из-за непреодолимого желания доспать еще хотя бы «пять минуточек».

Котенок из этого видео напоминает то самое время. Хозяин настойчиво пытается поставить его на лапки, но крепкий кошачий сон оказывается сильнее хозяйской воли, и кроха неизбежно падает на пол в тщетных попытках досмотреть свой сладкий сон.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   сон   
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19k
banzai7 55 минут назад
Зачем животинку тиранишь?
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6k
Харон ( Χάρων) 36 минут назад
Над хозяином бы так же поиздеваться...
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1k
Лютый вам Бетховен 46 минут назад
Больной и злопамятный. Оставил бы в покое - и котейке спокойнее, и тапки сухие.
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