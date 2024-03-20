Сонный котёнок не хочет вставать

Помните школьное время, когда ранним утром из теплой кроватки нас выдергивала мама? Сейчас это время кажется золотым, но в те моменты мы ненавидели весь мир из-за непреодолимого желания доспать еще хотя бы «пять минуточек».

Котенок из этого видео напоминает то самое время. Хозяин настойчиво пытается поставить его на лапки, но крепкий кошачий сон оказывается сильнее хозяйской воли, и кроха неизбежно падает на пол в тщетных попытках досмотреть свой сладкий сон.