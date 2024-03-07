Очаровательный недовольный котёнок

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Утро добрым не бывает. На видео попал котёнок, чей сон прервали незадолго до начала съемки.
Крошечный котенок из этого видео всецело согласен с высказыванием "утро добрым не бывает". Почему? Да просто посмотрите на выражение его сонной моськи.
Ему приходится мириться не только с тем, что его сладкий сон беспощадно и бескомпромиссно прервали, но и с дюжиной его братьев и сестер, которые снуют туда-сюда.
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