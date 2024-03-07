FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2110 постов • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Очаровательный недовольный котёнок

Очаровательный недовольный котёнок

Автор:
07 марта 2024 07:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   недовольство   
2052
1
1

Утро добрым не бывает. На видео попал котёнок, чей сон прервали незадолго до начала съемки.

Крошечный котенок из этого видео всецело согласен с высказыванием "утро добрым не бывает". Почему? Да просто посмотрите на выражение его сонной моськи.

Ему приходится мириться не только с тем, что его сладкий сон беспощадно и бескомпромиссно прервали, но и с дюжиной его братьев и сестер, которые снуют туда-сюда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   недовольство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
MPEG-8 55 минут назад
Он просто хочет спать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 22 минуты назад
кому то будет писец.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лис Полчаса назад
Глазки открыл, но не проснулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

975028



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Проверено: при прямом подключении обычного смартфона к Starlink можно получить приличный интернет — до 17 Мбит/с, но с потерей 15 % пакетов
Проверено: при прямом подключении обычного смартфона к Starlink можно получить...
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#факты#ДТП#позитив#фильм#Россия#Автовсячина#собака
#Юмор#животные#машина#интересное#аварии#история#интересно#кот#полиция#улыбнуло
#Прикол#в мире#автомир#забавно#кино#авто аварии#Ynews#дети#Китай#Разное
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Грозный хищник вышел на охоту Грозный хищник вышел на охоту "Ну мам": непоседливый котёнок не хочет возвращаться домой "Ну мам": непоседливый котёнок не хочет возвращаться домой Грозный рык маленького хищника Грозный рык маленького хищника Неудачный ночной перекус котёнка Неудачный ночной перекус котёнка Неудачное покушение на ногу Неудачное покушение на ногу

На что жалуетесь?

Вернуться