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Пушистый садовод выбился из сил

Пушистый садовод выбился из сил

Автор:
26 марта 2024 07:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   садовод   сон   
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Кот решил заняться садоводством, но быстро утомился и уснул на горшках с землёй.

Даже у домашних животных может быть хобби, и котейка из этого видео решил в качестве увлечения выбрать садоводство. Пушистый отправился на террасу, где находились горшки с различными растениями, но вместо того, чтобы ухаживать за ними, он просто лег и уснул прямо в земле.

Увидев хвостатого горе-садовода спящим в горшках с растениями, его хозяйка сильно удивилась. Просто котишка быстро выбился из сил и не смог посвятить своему новому хобби много времени. Ну ничего. В следующий раз он точно займется делом. Точно-точно.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   садовод   сон   
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капитан Флинт 39 минут назад
Вот ю дуин, вот ю дуин...Не видишь работаю!
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mindflixx
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