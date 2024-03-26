Пушистый садовод выбился из сил

Даже у домашних животных может быть хобби, и котейка из этого видео решил в качестве увлечения выбрать садоводство. Пушистый отправился на террасу, где находились горшки с различными растениями, но вместо того, чтобы ухаживать за ними, он просто лег и уснул прямо в земле.

Увидев хвостатого горе-садовода спящим в горшках с растениями, его хозяйка сильно удивилась. Просто котишка быстро выбился из сил и не смог посвятить своему новому хобби много времени. Ну ничего. В следующий раз он точно займется делом. Точно-точно.