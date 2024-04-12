Боги прокляли кошачьего Сизифа

2081
1
1
Котёнок крутит футбольный мяч, пытаясь найти его конец. Однако малыш не осознаёт, что этот поиск может быть бесконечным.
В своей жизни мы часто делаем какие-то задачи, которые являются просто-напросто невыполнимыми, тем самым тратя время зря, но все же, пытаясь чего-то добиться. Особенно этим любят страдать наши питомцы. Особенно, если они еще малыши, как крошечный котенок из этого видео.
Складывается такое ощущение, будто малютка хочет найти конец этого мяча, но он даже не подозревает, что этот поиск будет бесконечным.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот бодро взбирается по лестнице на кровати
- Кот, который готов к любым трудностям
- Оживший герой мема "ЪУЪ"
- Озорной котёнок разбил зеркало
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
Новости партнёров
реклама