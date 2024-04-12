Боги прокляли кошачьего Сизифа

В своей жизни мы часто делаем какие-то задачи, которые являются просто-напросто невыполнимыми, тем самым тратя время зря, но все же, пытаясь чего-то добиться. Особенно этим любят страдать наши питомцы. Особенно, если они еще малыши, как крошечный котенок из этого видео.

Складывается такое ощущение, будто малютка хочет найти конец этого мяча, но он даже не подозревает, что этот поиск будет бесконечным.