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Сообщество Без кота и жизнь не та 2237 постов • 510 подписчиков подписаться
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Боги прокляли кошачьего Сизифа

Боги прокляли кошачьего Сизифа

Автор:
12 апреля 2024 07:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   мяч   
2081
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Котёнок крутит футбольный мяч, пытаясь найти его конец. Однако малыш не осознаёт, что этот поиск может быть бесконечным.

В своей жизни мы часто делаем какие-то задачи, которые являются просто-напросто невыполнимыми, тем самым тратя время зря, но все же, пытаясь чего-то добиться. Особенно этим любят страдать наши питомцы. Особенно, если они еще малыши, как крошечный котенок из этого видео.

Складывается такое ощущение, будто малютка хочет найти конец этого мяча, но он даже не подозревает, что этот поиск будет бесконечным.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   мяч   
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Александр Час назад
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Forestdude
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