Грозный хищник вышел на охоту

Быть уверенным в себе и своих силах — это прекрасно, и кроха котофей из видео знает об этом не понаслышке. Несмотря на то, что он очень маленький и миленький, он чувствует себя настоящим тигром, способным устроить охоту за человеческими ногами среди бела дня.

Малюсенький, но очень уверенный в себе хищник дважды атаковал ноги случайных прохожих, показав людям, что им нужно быть внимательнее, разгуливая рядом с местом обитания такого грозного охотника. Хорошо, что котофей вовремя остановился, а то эти беззаботные двуногие запросто могли бы стать одноногими.