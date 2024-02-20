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Сообщество Без кота и жизнь не та 2038 постов • 506 подписчиков подписаться
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Грозный хищник вышел на охоту

Грозный хищник вышел на охоту

Автор:
20 февраля 2024 07:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   ноги   
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Смелый не по годам котёнок объявил человеческим ногам войну. Юный хищник дважды атаковал случайных прохожих

Быть уверенным в себе и своих силах — это прекрасно, и кроха котофей из видео знает об этом не понаслышке. Несмотря на то, что он очень маленький и миленький, он чувствует себя настоящим тигром, способным устроить охоту за человеческими ногами среди бела дня.

Малюсенький, но очень уверенный в себе хищник дважды атаковал ноги случайных прохожих, показав людям, что им нужно быть внимательнее, разгуливая рядом с местом обитания такого грозного охотника. Хорошо, что котофей вовремя остановился, а то эти беззаботные двуногие запросто могли бы стать одноногими.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   ноги   
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