925
1
1
В Кемерово нерусский таксист всю поездку хвастался своим 22-сантиметровым членом и даже умудрился показать его на видео 17-летней школьнице. В конце концов водитель расстроился, что девушка несвободна и у неё есть парень.
Вы любите такой здоровый? Головка прям здоровая. Попробуйте, она когда заходит такой кайф прям"
Источник:
Ссылки по теме:
- В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами"
- В Сургуте таксист вытащил женщину из машины за высказанное замечание
- Молодые люди под "настроением" решили кинуть таксиста на 549 рублей
- Грубиян пнул подругу и пожалел об этом
- В Казани спор с таксистом перерос в массовую драку
Новости партнёров