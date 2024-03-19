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Таксист всю поездку хвастался своим"достоинством" и просил дать "ему" оценку

Таксист всю поездку хвастался своим"достоинством" и просил дать "ему" оценку

Автор:
19 марта 2024 10:15
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Кемерово   Такси   достоинство   маразм   мигрант   таксисит   член   
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В Кемерово нерусский таксист всю поездку хвастался своим 22-сантиметровым членом и даже умудрился показать его на видео 17-летней школьнице. В конце концов водитель расстроился, что девушка несвободна и у неё есть парень.

Вы любите такой здоровый? Головка прям здоровая. Попробуйте, она когда заходит такой кайф прям"

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Метки: Видео   Кемерово   Такси   достоинство   маразм   мигрант   таксисит   член   
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6  комментариев
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61k
dima423 55 минут назад
Отрубить нахер, раз так любит чтобы на него смотрели сдать как экспонат для кунсткамеры...)
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13k
Rus77 11 минут назад
Сжигать заживо таких выродков!
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96k
Доктор Джонс 36 минут назад
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17k
Колька Валеркин сын 52 минуты назад
Ну я так думаю, сейчас найдут его и если первой будет полиция, то ему очень крупно повезет.
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13k
Copycat 57 минут назад
У нас в Казахстане в Алматы тоже есть такие такие странные люди, подруга рассказывала как ехала с подобным кадром
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