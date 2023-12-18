В Казани спор с таксистом перерос в массовую драку

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Очевидцы в соцсетях рассказали, что таксист переехал на Дубравную не так давно, но "решил наплевать на правила" и парковаться так как хочет он. Соседи делали ему замечания, но тот не реагировал.
Мужчина пренебрегает правилами и уже давно оставляет автомобиль на тротуаре у подъезда. На замечания соседей он не реагировал, а вечером 16 декабря приехали шесть машин. После этого началась массовая потасовка.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали всех участников конфликта.
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