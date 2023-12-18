В Казани спор с таксистом перерос в массовую драку

Мужчина пренебрегает правилами и уже давно оставляет автомобиль на тротуаре у подъезда. На замечания соседей он не реагировал, а вечером 16 декабря приехали шесть машин. После этого началась массовая потасовка.





На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали всех участников конфликта.

