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В Казани спор с таксистом перерос в массовую драку

В Казани спор с таксистом перерос в массовую драку

Автор:
18 декабря 2023 11:20
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Казань   драка   замечание   конфликт   парковка   соседи   такси   таксисит   
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Очевидцы в соцсетях рассказали, что таксист переехал на Дубравную не так давно, но "решил наплевать на правила" и парковаться так как хочет он. Соседи делали ему замечания, но тот не реагировал.

Мужчина пренебрегает правилами и уже давно оставляет автомобиль на тротуаре у подъезда. На замечания соседей он не реагировал, а вечером 16 декабря приехали шесть машин. После этого началась массовая потасовка.



На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали всех участников конфликта.

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Метки: Видео   Казань   драка   замечание   конфликт   парковка   соседи   такси   таксисит   
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14  комментариев
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3k
kuchipachi 54 минуты назад
А нельзя каждый раз, когда машина стоит с нарушениями, вызвать ДПС, чтобы они выписывали штрафы?
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7k
tamin 44 минуты назад
С каких пор таксюги решили, что могут парковаться во дворах? Так то в пдд за это штраф. Я еслиижу такую хрень, всегда фоткаю и отправляю поепочке, благо это легко сейчас. А так вот он современный портрет таксюги. Охреневшая тварь.
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7k
Mixalych 57 минут назад
Не знаю как в России, но в некоторых странах ЕС давно уже налажена система штрафов по фото -видео фиксации. Сфоткал, выслал и потом еще и отчет на майл получаешь когда, как и какие меры были приняты в отношении нарушителя. А если машина реально на тротуаре и мешает пройти, то смело вызывай контроллеров, так они ее мигом на эвакуаторе увезут.
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19k
Shtoppi 58 минут назад
черножепые как всегда все по своим дикарским обычаям порешать захотели. один борзый му43л стаю на помощь вызвонил - результат очевиден.
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