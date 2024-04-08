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Жадный щенок отгоняет пса от миски

Жадный щенок отгоняет пса от миски

Автор:
08 апреля 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   корм   миска   собака   щенок   
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Существует кадры для которых наглость не второе счастье, а единственное. Наглый не по годам щенок решил завладеть едой пса, который намного больше и сильнее его.

Многие люди и домашние животные живут по принципу: «наглость — второе счастье». Крошечный щенок из видео тоже активно пользуется этим принципом, чтобы забирать еду у тех, кто намного больше и сильнее его. И у него отлично получается.

Кроха решил полакомиться кормом своего крупного и взрослого сородича, и чтобы сделать это, нахально забрался прямо в его миску. Когда большой пес попытался поесть, маленький наглец начал громко и яростно возмущаться. Дерзкая блоха.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   корм   миска   собака   щенок   
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4  комментария
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7k
Duckk 19 минут назад
Солдат ребёнка не обидет!
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8k
Alex 3 минуты назад
Маленький жадина )
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8k
perekrestok 7 минут назад
Страшно представить в кого превратится когда вырастет!
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302
Сергей 38 минут назад
Да просто понимает , что отхватить может, вот и не делает ничего с этим мелким говнюком.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3891 пост (3885 в горячем)

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