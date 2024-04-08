Жадный щенок отгоняет пса от миски

Существует кадры для которых наглость не второе счастье, а единственное. Наглый не по годам щенок решил завладеть едой пса, который намного больше и сильнее его.
Многие люди и домашние животные живут по принципу: «наглость — второе счастье». Крошечный щенок из видео тоже активно пользуется этим принципом, чтобы забирать еду у тех, кто намного больше и сильнее его. И у него отлично получается.
Кроха решил полакомиться кормом своего крупного и взрослого сородича, и чтобы сделать это, нахально забрался прямо в его миску. Когда большой пес попытался поесть, маленький наглец начал громко и яростно возмущаться. Дерзкая блоха.
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