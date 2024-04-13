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«Сейчас спою!»: пёс устроил непрошеный концерт

«Сейчас спою!»: пёс устроил непрошеный концерт

Автор:
13 апреля 2024 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   песик   собака   умора   
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Некоторые собаки обожают устраивать концерты, от которых уши в трубочку сворачиваются.

Завывания собакена настолько специфические, что слушать их спокойно просто невозможно. Однако лохматого артиста это не волнует. Ему нравится выть, когда хочется, и никакие отрицательные отзывы о его «песнях» не смогут это изменить. «Я великолепен и точка», — сказал бы песик, если бы научился не только выть, но и говорить.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   песик   собака   умора   
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4  комментария
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40k
АнтонПолднев Час назад
Эти ребята вообще любители попеть

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20k
banzai7 2 минуты назад
Вокалом позаниматься с хорошим педагогом стоит.
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8k
perekrestok 17 минут назад
Воет от тоски что нормальную собаку превратили в домашнюю болонку. На волю хочет!
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6k
Григорий Час назад
ублюдок невоспитанный, а не хороший мальчик!
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1516 постов (1474 в горячем)

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