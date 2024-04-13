«Сейчас спою!»: пёс устроил непрошеный концерт

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Некоторые собаки обожают устраивать концерты, от которых уши в трубочку сворачиваются.
Завывания собакена настолько специфические, что слушать их спокойно просто невозможно. Однако лохматого артиста это не волнует. Ему нравится выть, когда хочется, и никакие отрицательные отзывы о его «песнях» не смогут это изменить. «Я великолепен и точка», — сказал бы песик, если бы научился не только выть, но и говорить.
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