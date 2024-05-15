Хозяйка присоединилась к собачьей забаве

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Игривый пёс хорошо проводит время со своей хозяйкой. Во время просмотра ролика трудно понять, кто с кем играет.
Пёс обнаружил ветку во время вечерней прогулки. Он зажал её зубами и принялся крутиться с ней.
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