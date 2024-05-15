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Хозяйка присоединилась к собачьей забаве

Хозяйка присоединилась к собачьей забаве

Автор:
15 мая 2024 07:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забава   собака   
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Игривый пёс хорошо проводит время со своей хозяйкой. Во время просмотра ролика трудно понять, кто с кем играет.

Пёс обнаружил ветку во время вечерней прогулки. Он зажал её зубами и принялся крутиться с ней.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забава   собака   
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Sssserega 3 минуты назад
Ночью под окнами жилого дома :))))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3611 в горячем)

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