FISHKINET
Сообщество Юмор 18567 постов • 3676 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
"Деньги текут к нам со всех сторон": женский денежный тренинг

"Деньги текут к нам со всех сторон": женский денежный тренинг

Автор:
18 марта 2024 11:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   денежный тренинг   деньги   женщины   забавно   обман   тренинг   
1794
1
1

Да уж, если посмотреть на происходящее, можно подумать, что это какая-то секта. Но нет! Это женский тренинг на "привлечение денег". Только посмотрите, сколько там будущих миллионеров! И все они верят "тренеру".

Глупо, конечно, но выглядит смешно. К слову, сейчас с подобными бизнес-тренерами и разными мотиваторами активно работают наши правоохранительные органы - скоро, пожалуй, "тренеры" переведутся.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   денежный тренинг   деньги   женщины   забавно   обман   тренинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик Час назад
Ёпнутые на всю голову сектантки. Если узнал что баба ходит на курсы личностного роста , беги от неё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
566
Александр 4 минуты назад
В зале ни одного мужика!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Димыч 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom Полчаса назад
Деньги как раз то и текут со всех сторон....к тренеру )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Aleksandr Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex Полчаса назад
Е*бать-колотить. Как они вообще выжили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Руслан Полчаса назад
Тут есть очень важный нюанс: по закону больших чисел, у кого-то из этого сборища, может реально улучшиться финансовое положение. Ну там мужу предложили более высокооплачиваемую работу, сама женщина получила предложение более интересное, бизнес начали, да наследство, в конце концов получили или выиграли в лотерею...То есть случайность, совпадение. Но "тренер" будет выдавать это за успешный пример того, что мантры работают. А то большинство, у которого ничего не поменяется в лучшую сторону, будут думать, что недостаточно усердно пели хором
Так это и работает, самовоспроизводящаяся система...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
banzai7 44 минуты назад
Лучше по старинке: приманите вагиной мужика денежного. Этот способ тысячелетиями работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kucher 44 минуты назад
Со времён Кашпировского и Мавроди ничерта не поменялось. Как шли дураки к мошенникам, так и дальше идут.
Радует, что государство больше подобных персонажей не поддерживает и по центральным каналам их вроде бы не рекламируют (я очень редко телевизор смотрю, могу и ошибаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий 46 минут назад
сегодня в нашем зале проведут лекцию: как стать миллионером! вход тысяча, количество мест ограничено, 1000 человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 55 минут назад
ведь они же за это д*рмо еще и нехилые бабки заплатили ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Андрей Иванов 57 минут назад
Просто тренер говорит о себе во множественном числе. Мы, тренер денежного роста. К Нам текут деньги
Всё верно, текут, никакого обмана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss Час назад
Мне девушка в конце понравилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

429050



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью
В Москве избирательница залила урну с бюллетенями зелёнкой и заработала уголовную статью
Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
Набирающие популярность в сообществах
В Киргизии отменили матчество
В Киргизии отменили матчество
Зачем Фидель Кастро носил два "Ролекса" сразу? Все просто
Зачем Фидель Кастро носил два "Ролекса" сразу? Все просто
Как вырастить морозостойкий виноград в средней полосе России
Как вырастить морозостойкий виноград в средней полосе России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#милота#СССР#аварии#авто аварии#Жизнь#фильм#женщины
#животные#люди#забавно#история#собака#автомобили#автомир#природа#машина#Индия
#в мире#Юмор#интересно#кино#Москва#ДТП#удивительно#Россия#выборы#Китай
Как вырастить морозостойкий виноград в средней полосе России Как вырастить морозостойкий виноград в средней полосе России Какая из вилок нарисованная? Какая из вилок нарисованная? Лучшие мужские годы Лучшие мужские годы Отличный рекламный ход Отличный рекламный ход Кассир не позволил мужчине себя обмануть Кассир не позволил мужчине себя обмануть Мошенник обманул кассира на заправке на 5000 рублей Мошенник обманул кассира на заправке на 5000 рублей

На что жалуетесь?

Вернуться