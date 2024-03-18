"Деньги текут к нам со всех сторон": женский денежный тренинг

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Да уж, если посмотреть на происходящее, можно подумать, что это какая-то секта. Но нет! Это женский тренинг на "привлечение денег". Только посмотрите, сколько там будущих миллионеров! И все они верят "тренеру".
Глупо, конечно, но выглядит смешно. К слову, сейчас с подобными бизнес-тренерами и разными мотиваторами активно работают наши правоохранительные органы - скоро, пожалуй, "тренеры" переведутся.
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Радует, что государство больше подобных персонажей не поддерживает и по центральным каналам их вроде бы не рекламируют (я очень редко телевизор смотрю, могу и ошибаться.
Всё верно, текут, никакого обмана