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Носорог несколько минут преследовал автомобиль с туристами

Носорог несколько минут преследовал автомобиль с туристами

Автор:
14 марта 2024 07:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   животные   носорог   повезло   туристы   
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На территории индийского национального заповедника Манас носорог устроил погоню за транспортным средством, в котором сидели туристы.

Туристы, путешествующие на сафаримобиле по территории национального заповедника Манас (штат Ассам, Индия), пережили волнительные моменты в жизни. Носорог устроил погоню за их транспортным средством.

Настойчивый зверь несколько минут преследовал автомобиль, но в конечном итоге сдался и позволил туристам покинуть свою территорию. Можно только догадываться какие последствия ожидали бы членов экскурсии, если бы носорог догнал транспортное средство.

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Метки: Видео   Индия   животные   носорог   повезло   туристы   
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Харон ( Χάρων) 57 минут назад
Самый злобный и непредсказуемый зверь.
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Дядюшка Лю Харон ( Χάρων) Полчаса назад
После человека.
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Dobriy drug

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