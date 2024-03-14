Носорог несколько минут преследовал автомобиль с туристами

Туристы, путешествующие на сафаримобиле по территории национального заповедника Манас (штат Ассам, Индия), пережили волнительные моменты в жизни. Носорог устроил погоню за их транспортным средством.

Настойчивый зверь несколько минут преследовал автомобиль, но в конечном итоге сдался и позволил туристам покинуть свою территорию. Можно только догадываться какие последствия ожидали бы членов экскурсии, если бы носорог догнал транспортное средство.