Носорог несколько минут преследовал автомобиль с туристами

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На территории индийского национального заповедника Манас носорог устроил погоню за транспортным средством, в котором сидели туристы.
Туристы, путешествующие на сафаримобиле по территории национального заповедника Манас (штат Ассам, Индия), пережили волнительные моменты в жизни. Носорог устроил погоню за их транспортным средством.
Настойчивый зверь несколько минут преследовал автомобиль, но в конечном итоге сдался и позволил туристам покинуть свою территорию. Можно только догадываться какие последствия ожидали бы членов экскурсии, если бы носорог догнал транспортное средство.
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