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Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов

Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов

Автор:
23 января 2024 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   США   животные   койот   кот   повезло   
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В США пёс по кличке Оукли вышел во двор дома хозяев и вскоре подвергнется смертельной опасности. На безобидного домашнего любимца неожиданно набросились койоты.

Всё могло закончиться крайне трагично для пса, если бы не вмешательство кота Бинкса. Неизвестно, крепко ли дружат между собой два питомца, но Бинкс уж точно не собирался давать Оукли в обиду.

Отчаянно храбрый кот сумел распугать койотов, и благодаря этому Оукли был спасён. Что ж, Бинкса можно только похвалить.

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Метки: Видео   Пёс   США   животные   койот   кот   повезло   
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1  комментарий
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Александр Час назад
Тут живут мои люди и моя собака, а вы кто такие? Я вас не звал...))
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Себастьян Перейра

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