Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов

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В США пёс по кличке Оукли вышел во двор дома хозяев и вскоре подвергнется смертельной опасности. На безобидного домашнего любимца неожиданно набросились койоты.
Всё могло закончиться крайне трагично для пса, если бы не вмешательство кота Бинкса. Неизвестно, крепко ли дружат между собой два питомца, но Бинкс уж точно не собирался давать Оукли в обиду.
Отчаянно храбрый кот сумел распугать койотов, и благодаря этому Оукли был спасён. Что ж, Бинкса можно только похвалить.
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